Veliki popis ustaškog zlata: 13 sanduka su iznijeli iz Zagreba. Evo gdje su zakopali blago
NOVI EXPRESS Detaljna prosudba postojane legendu o količinama i vrijednosti blaga, što su ga Pavelić i ustaše, odnijeli tijekom kaotičnog i bezgavog bijega od partizana u svibnju 1945.
Arhivska građa Udbe omogućila je prilično pouzdanu rekonstrukciju burnih događanja oko zlata NDH iznesenog u izbjeglištvo. Iz te građe proizlazi da ništa nije pohranjeno u Vatikanskoj banci, već da su zlato, dragulji i strana valuta, zakopani u Austriji, dospjeli u ruke nekolicine ustaških emigranata, koji su ih trošili po svojoj volji. Jedino je filatelistička zbirka Ravnateljstva pošta u Zagrebu završila u rukama stranaca.