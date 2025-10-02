Obavijesti

News

Komentari 26
Foto: Ullstein History/PIXSELL
BLAGO NDH PLUS+

Veliki popis ustaškog zlata: 13 sanduka su iznijeli iz Zagreba. Evo gdje su zakopali blago

Piše Boris Rašeta, Goran Gavranović,

NOVI EXPRESS Detaljna prosudba postojane legendu o količinama i vrijednosti blaga, što su ga Pavelić i ustaše, odnijeli tijekom kaotičnog i bezgavog bijega od partizana u svibnju 1945.

Arhivska građa Udbe omogućila je prilično pouzdanu rekonstrukciju burnih događanja oko zlata NDH iznesenog u izbjeglištvo. Iz te građe proizlazi da ništa nije pohranjeno u Vatikanskoj banci, već da su zlato, dragulji i strana valuta, zakopani u Austriji, dospjeli u ruke nekolicine ustaških emigranata, koji su ih trošili po svojoj volji. Jedino je filatelistička zbirka Ravnateljstva pošta u Zagrebu završila u rukama stranaca.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 22
'Sanirao se neki zid i iskočili su tanjuri. Pokazao sam ih Titu...'
FELJTON: TAJNI DOSJEI UDBE (6)

'Sanirao se neki zid i iskočili su tanjuri. Pokazao sam ih Titu...'

U neposrednoj blizini Barbarige nalazi se vojni objekt - kasarna u kojoj je smještena jedinica 5. VPS. Vojni objekt je ograđen žičanom ogradom i jedino na tom mjestu do sada nisu vršena arheološka istraživanja
Misterij Seusovog blaga: Tko je našao i ukrao vrijedno posuđe?
FELJTON: TAJNI DOSJEI UDBE (5)

Misterij Seusovog blaga: Tko je našao i ukrao vrijedno posuđe?

Dan nakon prijave Vesne Girardi-Jurkić, koja je završila i na nekim od važnijih političkih adresa u Hrvatskoj, okružni javni tužitelj u Puli zatražio je od Službe javne sigurnosti provođenje istrage
Monty se posebno zanimao za 'mržnju' između Hrvata i Srba
FELJTON: TAJNI DOSJEI UDBE (4)

Monty se posebno zanimao za 'mržnju' između Hrvata i Srba

William Montgomery je bio arhitekt Miloševićeva sloma. Slično je radio kod nas kad je stvorena ‘šestorka’ koja je dobila HDZ na izborima 2000. godina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025