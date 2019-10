Veliki poraz Borisa Johnsona: Odgodili glasovanje o Brexitu

Britanski parlament izglasao je u subotu amandman zastupnika Olivera Letwina kojim odgađa glasanje o sporazumu o Brexitu što ga je Boris Johnson sklopio u četvrtak s EU-om te parlament o premijerovu sporazumu neće danas glasati.

Bivši konzervativni zastupnik Oliver Letwin, koji je podržao sporazum Therese May, tvrdi da podržava Johnsonov sporazum, ali da je predloženi amandman osiguranje da Boris Johnson neće moći provesti Brexit bez sporazuma ako se stvari promijene do 31. listopada.

Za prihvaćanje amandmana glasala su 322 zastupnika, a 306 ih je bilo protiv.

Letwinov amandman odgađa glasanje o Johnsonovom sporazumu što bi se dogodilo da amandman nije prihvaćen sve dok se ne usvoji zakonski okvir koji to omogućuje.

Johnson je ponovio da neće ponovno pregovarati s EU-om.

"Neću s EU-om pregovarati o odgodi niti me zakon prisiljava da to učinim", kazao je Johnson nakon glasanja.

Čelnik laburista Jeremy Corbyn poručio je da se premijer mora "pridržavati zakona" i zatražiti od EU-a odgodu Brexita.

Johnson je kazao da će vlada idućeg tjedna predložiti zakonske prijedloge potrebne za britanski izlazak iz EU-a 31. listopada.

Parlament će najranije u utorak glasati o Johnsonovu sporazumu.

Rezultati glasanja o Letwinovu amandmanu bili su "vrlo tijesni" te se nadam da će zastupnici podržati sporazum "velikom većinom", rekao je Johnson.

Johnson neće tražiti odgodu; oporba ga poziva da poštuje zakon

Britanska oporba pozvala je premijera Borisa Johnsona da poštuje zakon, a on je ponovio da ne želi pregovarati o novoj odgodi Brexita pošto su ranije u subotu zastupnici prihvatili amandman kojim odgađaju glasanje o sporazumu što ga je Johnson postigao s EU.

Parlament je s 322 glasova 'za' i 306 'protiv' glasao za amandman Olivera Letwina, bivšeg konzervativnog ministra, kojim se odgađa glasanje o Johnsonovom sporazumu.

Tom mjerom je Johnson primoran od Bruxellesa zatražiti odgodu izlaska zakazanog za 31. listopada ako se do tada ne odobri sporazum.

BBC piše kako bi se novo glasanje o premijerovu sporazumu moglo održati u ponedjeljak, ovisno o odluci predsjednika donjeg doma, dok Reuters prenosi kako je Johnson najavio glasanje u utorak.

Johnson je u subotu opet ponovio da neće tražiti novu odgodu.

"Neću s EU-om pregovarati o novoj odgodi, niti me zakon na to tjera", poručio je parlamentu, piše Reuters.

"Svojim prijateljima i kolegama u EU-u ću reći isto ono što sam govorio svima ostalima u posljednjih 88 dana koliko služim kao premijer: nova odgoda je loša za ovu državu, Europsku uniju i demokraciju".

Letwinov amandman zahtijeva da se prihvaćanje Johnsonova sporazuma odgodi dok se ne izglasaju sve mjere potrebne da bi se on implementirao.

Iako Johnson vjeruje kako se to može postići do 31. listopada, drugi smatraju da je za to potrebna kratka, "tehnička" odgoda izlaska.

Odgodu je zatražio i čelnik oporbenih laburista Jeremy Corbyn.

"Premijer sada mora postupiti prema zakonu", rekao je Corbyn, a prenosi agencija dpa.