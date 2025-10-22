Inače, rafinerija u Bratislavi ima kapacitet prerade od 124.000 barela nafte dnevno, odnosno 6,1 milijun tona godišnje
Veliki požar u Slovačkoj: Vatra je izbila u rafineriji MOL-a
Veliki požar izbio je u srijedu navečer u rafineriji nafte u Bratislavi koja je u vlasništvu mađarske MOL grupe, prenosi CZNews.info.
Ranije su zabilježene eksplozije i u rafineriji u Mađarskoj u kojoj se prerađuje ruska nafta. U ponedjeljak je gorjela rafinerija Petrotel-Lukoil u Ploiestiju, na jugu Rumunjske.
Inače, rafinerija u Bratislavi ima kapacitet prerade od 124.000 barela nafte dnevno, odnosno 6,1 milijun tona godišnje. U njoj se prerađuje ruska nafta.
