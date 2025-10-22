Obavijesti

Veliki požar u Slovačkoj: Vatra je izbila u rafineriji MOL-a

Veliki požar u Slovačkoj: Vatra je izbila u rafineriji MOL-a
Inače, rafinerija u Bratislavi ima kapacitet prerade od 124.000 barela nafte dnevno, odnosno 6,1 milijun tona godišnje

Veliki požar izbio je u srijedu navečer u rafineriji nafte u Bratislavi koja je u vlasništvu mađarske MOL grupe,  prenosi CZNews.info.

Ranije su zabilježene eksplozije i u rafineriji u Mađarskoj u kojoj se prerađuje ruska nafta. U ponedjeljak je gorjela rafinerija Petrotel-Lukoil u Ploiestiju, na jugu Rumunjske.

Inače, rafinerija u Bratislavi ima kapacitet prerade od 124.000 barela nafte dnevno, odnosno 6,1 milijun tona godišnje. U njoj se prerađuje ruska nafta.

