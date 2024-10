Veliki preokret: Kladionice su 'pogurale' Trumpa u vodstvo

Ankete u kupe, kladionice u špade. Ispitivanja javnog mišljenja u Americi već dugo prednost daju Kamali Harris, no kladionice je vide kao autsajdera. Njihovi stručnjaci vjeruju kako još nije vrijeme da Trumpa proglase "doživotnim bivšim". Oni ga vide kao "favoriziranog budućeg". Jedna od kladionica Trumpu daje 53,6 posto šansi za pobjedu, a Kamali Harris daju 45,7 posto. I druge kladionice daju prednost MAGA kandidatu. Obično Trumpu daju prednost od 50 do 53 posto, a Kamali od 45 do 48 posto.

