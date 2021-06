Ivan Rebić (42) jučer je optužen da je na križanju kod hotela Antunović u Zagrebu automobilom udario prometnu redarku (23) koja mu je tijelom prepriječila put. Njegova strana priče potpuno je drugačija...

Naime, nakon noći provedene u pritvoru, Ivan je oslobođen optužbe, a protiv redarke će se podići kaznena prijava zbog davanja lažnog iskaza, rekao nam je njegov odvjetnik Marko Ivica.

Pitali smo Ivana što se zapravo dogodilo jučer, na što nam je on odgovorio:

- Išao sam po djecu u vrtić i na križanju je vladao opći kaos. Krenuo sam snimati situaciju jer nisam mogao vjerovati do kakvog prometnog kolapsa je došlo jer prometna redarka nije dobro obavljala svoj posao. Kad je vidjela da snimam došla je do mene i pitala me ima li problema, na što sam joj ja odgovorio da ima jer krivo preusmjerava promet, a i odlučili su prati semafore za vrijeme najveće gužve - rekao je vozač pokazujući nam snimku događaja i dodao:

- Ona je tada stala između moga vozila i vozila ispred mene i htjela je propustiti sve osim mene. Valjda je to bio trenutak u kojem je ona osjetila da ima vlast i htjela je to zloupotrijebiti protiv mene kao osvetu jer sam joj prigovorio.

Vikala je 'zgazi me, zgazi me!'

- Ja sam je krenuo zaobići, ali je ona stala ispred desne strane moga auta i rekla 'zgazi me, zgazi me!'. Tada sam, da bi ju izbjegao, okrznuo automobil ispred sebe, na što je ona povikala 'sudar!'.

- Vozačica ispred mene imala je razumijevanja i htjeli smo napraviti izvješće o prometnoj nesreći, a prometna redarka je pozvala policiju i rekla da sam ju udario automobilom u lijevu nogu, što je nemoguće jer sam je obilazio s njene desne strane. Njezin kolega rekao je 'sve ćemo mu natovariti'. Kad su policija i hitna pomoć stigli, krenula je zapomagati i tada ju je hitna odvezla u bolnicu - izjavio je vozač i pokazao nam slike s mjesta nesreće.

- Da sam ju zaista udario, ne bi vikala 'sudar' već bi dala do znanja da je ozlijeđena, a na snimci se vidi da nije.

Ivan je proveo više od sedam sati na mjestu događaja, nakon čega su ga odveli u pritvor. Proveo je noć u policijskoj postaji i tvrdi ga ga nitko od policijskih službenika nije pitao za njegovu stranu priče, sve do danas popodne.

Kad im je pokazao snimku događaja i kad su dobili službene snimke kamera ustvrdili su da vozač govori istinu i odmah je pušten iz pritvora.

Njegov odvjetnik i dugogodišnji prijatelj Marko Ivica nam je rekao da je Ivan mogao dobiti 5 godina zatvora da je zaista učinio ono za što ga se teretilo. Odvjetnik dodaje da sada redarki prijeti zatvorska kazna zbog lažnog iskaza.