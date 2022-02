Sberbanka je detaljno na svojim stranicama obavijestila klijente što ih čeka, a mi smo tražili i dodatna pojašnjenja. Na pitanje kako će se ova situacija odraziti na djelatnike njihove banke kažu: "Trudimo se prevladati aktualne izazove i naporno radimo na odgovornom rješavanju ove neočekivane situacije na najbrži mogući način, u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom. Najvažnije nam je sada zaštititi naše klijente i naše zaposlenike i njihove obitelji te nastaviti poslovanje u stabiliziranim okolnostima što je prije moguće."

Dodaju da je pritisak na poslovnice bio je višestruko veći nego inače, ali očekuju da će se nakon objave HNB-a naći najpovoljnije rješenje za sve.

- Bankomati su opskrbljeni gotovinom, ali je na snazi mjera dvodnevnog moratorija po kojoj građani i poduzeća mogu ukupno dnevno raspolagati iznosima do 7.280 kuna. Novi iznosi dnevnih limita su: POS plaćanja - do maksimalnog iznosa 1.280 HRK; podizanje gotovine na bankomatima - do maksimalnog iznosa 2.000 HRK; podizanje gotovine na šalteru u poslovnici do maksimalnog iznosa 4.000 HR – kažu nam iz Sberbanke.

Mnogi građani već sada traže načine da svoja primanja prebace u neku drugu banku, a iz Sberbanke nam odgovaraju što će to za njih značiti: "U suradnji s HNB-om i europskim regulatornim tijelima, intenzivno i predano radimo na rješavanju ove izvanredne i nenadane situacije, s krajnjim ciljem da se zaštite svi klijenti i zaposlenici, a poslovanje Banke čim prije nastavi bez poteškoća...Pravovremeno ćemo obavijestiti sve klijente na koji način mogu raspolagati svojim sredstvima po isteku ovog dvodnevnog moratorija."