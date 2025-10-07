Obavijesti

News

Komentari 2
DRONOVI

Veliki problem za Ukrajinu. Na gradove sada idu dronovi koje je puno teže zaustaviti

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Veliki problem za Ukrajinu. Na gradove sada idu dronovi koje je puno teže zaustaviti
Foto: X/screenshot

Za razliku od uobičajenih dronova, FPV dronovi koji se povezuju s upravljačem putem vrlo dugih motki s optičkim vlaknom otporni su na ometanje i prepreke u terenu koje mogu ometati vidokrug signala

Ruski FPV dron upravljan preko optičkog vlakna izveo je precizni udar unutar grada Kramatorska po prvi put u nedjelju, priopćilo je gradsko vijeće. Iako nitko nije ozlijeđen, napad FPV dronom koji je povezan vrlo dugim optičkim kabelom izazvao je uzbunu u Ukrajini, piše The War Zone.

Za razliku od uobičajenih dronova, FPV dronovi koji se povezuju s upravljačem putem vrlo dugih motki s optičkim vlaknom otporni su na ometanje i prepreke u terenu koje mogu ometati vidokrug signala. Iako imaju i nedostatke — poput dometa koji je ograničen duljinom povučenih kabela i smanjene slobode manevriranja — oni su izrazito opasni zbog svoje otpornosti. A domet na koji mogu doprijeti samo raste.

Smješten nekih 20 kilometara od borbenih linija, Kramatorsk je sve češće meta ruskih radijski upravljanih FPV dronova. Povećanje dometa ruskih FPV dronova upravljanih optičkim vlaknom širi dubinu bojišnice i sve više izlaže civile opasnosti.

TOMAHAWK Trump prelomio. Pala odluka o važnim raketama: Prvo mi odgovorite na ova pitanja
Trump prelomio. Pala odluka o važnim raketama: Prvo mi odgovorite na ova pitanja

„Jedan udar i jedan oštećeni automobil neće promijeniti sigurnosnu situaciju na bojišnici ili izravno u Kramatorsku, ali pokazuje trend“, izvijestio je ukrajinski Radio Sloboda. „Međutim, prvo, ruske su trupe pokazale domet i ranjivost upravnog središta Donjecke oblasti prema optičkom vlaknu. Drugo, ako se udari različitih tipova FPV‐a povećaju, možemo govoriti o prijetnji civilnoj i vojnoj logistici kako bi se stvorili preduvjeti za buduću ofenzivu...“ Video zapis sa samog drona izuzetno je jasan, što je glavna značajka ove klase FPV dronova.

S druge strane, radijski upravljani dron imao bi isprekidan videozapis prepun šuma zbog velike udaljenosti od upravljača i posebno zbog visokih zgrada i urbanog terena. Video prikazuje dron kako leti nad relativno netaknutom ulicom u Kramatorsku, prije nego što oštro skrene ulijevo i pogodi vozilo.

Imuni na ometanje signala

Premda dodatna težina kabela ograničava brzinu i manevarske mogućnosti letjelica, obje strane ubrzano rade na povećanju njihovog dometa. Prema riječima Andrija Hyrtseniuka, voditelja ukrajinskog tehnološkog inkubatora Brave1, sada se već doseže udaljenost do 40 kilometara, što znači da nijedno područje unutar tog radijusa više nije potpuno sigurno.

Foto: reddit

Za razliku od ostalih dronova, ovi su imuni na ometanje signala (tzv. jamming) i vojniku koji upravlja njima pružaju puno bistriju i čišću sliku i video. Premda dodatna težina kabela ograničava brzinu i manevarske mogućnosti letjelica, obje strane ubrzano rade na povećanju njihovog dometa. Prema riječima Andrija Hyrtseniuka, voditelja ukrajinskog tehnološkog inkubatora Brave1, sada se već doseže udaljenost do 40 kilometara, što znači da nijedno područje unutar tog radijusa više nije potpuno sigurno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...
PRIVELI SU GA

VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...

Ljudi oko mladića su se razbježali, a on je zatim ušao u ZET autobus 219. Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su priveli 20-godišnjaka koji je nosio airsoft pušku. Nakon istrage čekaju ga odgovarajuće prijave
TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti
TROJE MRTVIH U SLOVENIJI

TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti

Hrvatske i slovenske službe spašavanja pronašla su tijela trojice poginulih. Jedan je iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića
DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!
GOLA ISTINA I GOLA LAŽ

DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!

Vlatku Vukelić je Penava učlanio u DP unatoč optužnici i poručio da će s njom znanstveno utvrditi istinu. Otkrivamo da je Vukelić na sudu lažno svjedočila o svom snimanju za Playboy i htjela izvući 53.000 € odštete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025