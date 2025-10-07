Veliki problem za Ukrajinu. Na gradove sada idu dronovi koje je puno teže zaustaviti

Ruski FPV dron upravljan preko optičkog vlakna izveo je precizni udar unutar grada Kramatorska po prvi put u nedjelju, priopćilo je gradsko vijeće. Iako nitko nije ozlijeđen, napad FPV dronom koji je povezan vrlo dugim optičkim kabelom izazvao je uzbunu u Ukrajini, piše The War Zone.

Za razliku od uobičajenih dronova, FPV dronovi koji se povezuju s upravljačem putem vrlo dugih motki s optičkim vlaknom otporni su na ometanje i prepreke u terenu koje mogu ometati vidokrug signala. Iako imaju i nedostatke — poput dometa koji je ograničen duljinom povučenih kabela i smanjene slobode manevriranja — oni su izrazito opasni zbog svoje otpornosti. A domet na koji mogu doprijeti samo raste.

Smješten nekih 20 kilometara od borbenih linija, Kramatorsk je sve češće meta ruskih radijski upravljanih FPV dronova. Povećanje dometa ruskih FPV dronova upravljanih optičkim vlaknom širi dubinu bojišnice i sve više izlaže civile opasnosti.

„Jedan udar i jedan oštećeni automobil neće promijeniti sigurnosnu situaciju na bojišnici ili izravno u Kramatorsku, ali pokazuje trend“, izvijestio je ukrajinski Radio Sloboda. „Međutim, prvo, ruske su trupe pokazale domet i ranjivost upravnog središta Donjecke oblasti prema optičkom vlaknu. Drugo, ako se udari različitih tipova FPV‐a povećaju, možemo govoriti o prijetnji civilnoj i vojnoj logistici kako bi se stvorili preduvjeti za buduću ofenzivu...“ Video zapis sa samog drona izuzetno je jasan, što je glavna značajka ove klase FPV dronova.

S druge strane, radijski upravljani dron imao bi isprekidan videozapis prepun šuma zbog velike udaljenosti od upravljača i posebno zbog visokih zgrada i urbanog terena. Video prikazuje dron kako leti nad relativno netaknutom ulicom u Kramatorsku, prije nego što oštro skrene ulijevo i pogodi vozilo.

Imuni na ometanje signala

Premda dodatna težina kabela ograničava brzinu i manevarske mogućnosti letjelica, obje strane ubrzano rade na povećanju njihovog dometa. Prema riječima Andrija Hyrtseniuka, voditelja ukrajinskog tehnološkog inkubatora Brave1, sada se već doseže udaljenost do 40 kilometara, što znači da nijedno područje unutar tog radijusa više nije potpuno sigurno.

Foto: reddit

