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PARLAMENTARNI IZBORI

VELIKI SKUP Studenti preplavili Beograd, promet blokiran

Piše Veronika Miloševski,
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VELIKI SKUP Studenti preplavili Beograd, promet blokiran
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Foto: Jovana Kulasevic
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Građani su prema trgu krenuli u šest kolona, a završni skup studentske liste prethodio je izvanrednim parlamentarnim izborima u nedjelju

Beogradski Trg Slavija i okolne ulice ispunili su se građanima koji su se okupili na završnom predizbornom skupu liste Studenti pobjeđuju. U nedjelju se u Srbiji održavaju izvanredni parlamentarni izbori.

Organizirani polasci prema Slaviji krenuli su iz šest pravaca, među ostalim s Novog Beograda, iz Zemuna i s Čukarice. Kolone su potom krenule i sa Studentskog trga, od zgrade tehničkih fakulteta u Bulevaru kralja Aleksandra te s Autokomande. Tijekom dana organizirano je i više automobilskih kolona iz različitih dijelova Srbije.

Kolone su u kasnim poslijepodnevnim satima još pristizale u središte grada. Reporter agencije Beta javio je da se zbog velikog broja ljudi Ulicom kralja Milana nije moglo prići Slaviji već od raskrižja kod Londona, udaljenog gotovo kilometar od trga. Prema izvještaju N1, na Slaviji i u okolnim ulicama okupio se velik broj građana i prije dolaska svih kolona.

Pogled iz zraka trga Slavija, na kojem se održava završni skup izborne liste „Studentska lista – Studenti pobjeđuju!”
Foto: Jovana Kulasevic

Kolona s Banova brda stigla je do Mostara, dok je ona iz Zemuna prelazila Brankov most. Organizatori su planirali da se te dvije kolone spoje kod zgrade Generalštaba, a zatim zajedno nastave prema Slaviji. Reporteri N1 javili su i da promet ne prolazi Brankovim mostom ni Gazelom.

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Skupu na Slaviji prethodili su višednevni studentski marševi iz različitih dijelova Srbije, a studente su prethodne večeri ispred beogradskog Rektorata dočekali građani. Na Slaviji se održavao i skup Srpske napredne stranke, u dvorani Ranko Žeravica na Novom Beogradu.

Uoči početka studentskog skupa okupljeni su upalili svjetla na mobitelima i priredili bakljadu, a na pozornici se pojavila i liječnica Danica Grujičić.

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