Veliki vodič: Sve o nadoknadi školskih sati nakon štrajka...

Kako su mnoge županije tijekom ponedjeljka još slale podatke, ministarstvo će u sljedećim danima objaviti konačne podatke o tome koje škole imaju koliko nastavnih dana i sati za odradu, a do kraja ovog tjedna u svim osnovnim i srednjim školama trebali bi se održati roditeljski sastanci kako bi roditelji dobili obavijesti o nadoknadi nastave za njihovu školu.

Ono što će, kako saznajemo, iskoristiti većina škola, ponedjeljak je, 23. prosinca. Time će se nadoknaditi jedan od nastavnih dana izgubljenih štrajkom, a zimski praznici službeno će početi na Badnjak, 24. prosinca.

Većinom će se za odrađivanje iskoristiti i zadnji tjedan zimskih praznika, od 7. do 12. siječnja.

Drugo polugodište formalno počinje u utorak, pa će se i subota u tome tjednu iskoristiti za nadoknadu. Naime, učenici u osnovnim školama po zakonu mogu imati pet nastavnih dana zaredom.

Oni koji će odrađivati subote, ranije će završiti s nastavom

Zato će se subota moći odraditi u svim tjednima u kojima će biti praznik (subote nakon Uskrsa i Tijelova, koje pada na četvrtak, 11. lipnja). U mnogim školama ipak planiraju koristiti što manje subota za odradu.

Ravnatelji nam napominju i kako će učenicima koji slave Božić po julijanskom kalendaru biti opravdan utorak, 7. siječnja. Opravdat će, kažu nam, i učenike koji taj tjedan izostanu zbog skijanja, ali samo one čiji roditelji unaprijed, tijekom ovog tjedna, opravdaju izostanak.

Proljetni praznici također će masovno biti iskorišteni za odrađivanje, a učenici će eventualno imati slobodan i Veliki petak pred uskrsni produljeni vikend, već prema odluci škole.

Kako saznajemo, i nastavnici koji su radili tijekom štrajka, no nije im dolazila većina učenika, morat će ponoviti odrađeno gradivo.

U Ministarstvu obrazovanja ističu kako se “nadoknada nastavnih dana održava prvenstveno zbog učenika, i to s ciljem realizacije nadoknade neodržanih nastavnih sati. Učenici imaju pravo na propisani broj nastavnih dana i sati propisanih nastavnim planom za svaki nastavni predmet”.

"Nadoknadu će trebati raditi i nastavnici koji su radili, ali im nisu dolazili učenici." - ravnateljica zagrebačke srednje škole

'Roditelji su odgovorni'

To se odnosi na zakonski minimalnih 175 nastavnih dana, odnosno u 35 nastavnih tjedana, a za učenike završnih razreda srednjih škola u najmanje 160 nastavnih dana (32 nastavna tjedna).

Na pitanje kakva je preporuka ravnateljima za tjedan nakon Tri kralja, kad određeni broj obitelji odlazi na skijanje, poručuju: “Ministarstvo ne može prejudicirati odluku roditelja koji su odgovorni za svoje dijete”.

Ipak, kako saznajemo u razgovorima s ravnateljima, do pet dana izostanka zbog skijanja ravnatelji će opravdati, a roditelji bi im do kraja ovog tjedna trebali uputiti zamolbe.

Otpada drugi dio zimskih praznika

Podsjetimo i da u nekoliko županija od ove godine škole primjenjuju novi model praznika, pa su uz kraći odmor u studenom trebali imati zimske praznike u dva dijela - dva tjedna, od 23. prosinca do 7. siječnja, te tjedan dana u veljači.

No, primjerice u Varaždinskoj županiji, ukida se taj drugi dio zimskih praznika u veljači. Nastava će trajati do 26. lipnja, no subote se, primjerice u 6. osnovnoj školi u Varaždinu, neće odrađivati.

I ovdje će uskrsni praznici početi na Veliki petak, 10. travnja.

Slično će biti i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a u Gradu Splitu za tjedan dana će se produljiti nastavna godina.

"Drugo polugodište će biti napornije, ali nismo htjeli da učenici i nastavnici rade subotom" - Janoš Boni, ravnatelj OŠ Darda

Kako će biti u Zagrebu?

Grad Zagreb već je donio odluku da sve srednje škole s nastavom završe isti dan, u četvrtak 28. svibnja, zbog već ranije planiranog Dana zagrebačkih maturanata.

Popularna Norijada održat će se u petak 29. svibnja.

U Zagrebu će nastavna godina za ostale učenike i u srednjim i u osnovnim školama završiti u petak, 19. lipnja, a kako će nadoknaditi nastavu, škole će određivati ovisno o tome koliko su dana izgubile zbog štrajka.

Neke su o kalendaru rada već obavijestile roditelje, no većina roditeljskih sastanaka održat će se idući tjedan. Konačne upute iz županije čekaju i u riječkim školama, ali i oni će se pokušati držati 19. lipnja kao zadnjeg dana školske godine.

- Za sada smo imali jedan sastanak svih ravnatelja riječkih škola, gdje su, po preporukama ministarstva, određene glavne smjernice nadoknađivanja nastave. Te smjernice uključuju nadoknađivanje nastave u zadnjem tjednu zimskih praznika, skraćene proljetne praznike, kad bi nastava trebala početi u ponedjeljak nakon Uskrsa, te produljenje nastave dva dana u lipnju, točnije 18. i 19. lipnja. No to su općenite smjernice, a svaka škola će naknadno posebno odlučiti kako će točno i kad nadoknađivati nastavu jer nisu sve škole izgubile jednak broj sati i dana - kaže ravnateljica riječke OŠ “Nikola Tesla” Tatjana Bandera Mrakovčić.

Maturanti će raditi subote

I u Osječko-baranjskoj županiji te Gradu Osijeku čeka se konačna odluka osnivača. Osnovna škola u Dardi treba nadoknaditi 14 nastavnih dana. Ravnatelj Janoš Boni kaže kako su podnijeli prijedlog ministarstvu prema kojem bi skratili zimske i proljetne praznike, te bi nastava maksimalno trajala do 26. lipnja.

- Svjesni smo kako će drugo polugodište i za djecu i za učitelje biti malo napornije, ali nismo htjeli ići na opciju da djeca idu subotom u školu - istaknuo je.

III. gimnazija u Osijeku nakon štrajka u zaostatku je 16 dana. Ravnatelj škole Dražen Jakopović kaže nam kako je odmah nakon štrajka održan sastanak s maturantima kako bi se pronašlo optimalno rješenje.

- Mi smo s našim maturantima napravili uvid u ono što njih najviše muči, a zatim i pronašli rješenje - istaknuo je.

Oni će ipak odraditi i neke subote. Godina će im biti produljena za dva dana, do 26. svibnja, tako da će svakako imati dovoljno vremena za pripremu mature.