Od utorka svi koji rade u državnoj i javnoj službi - od najmanje općine, preko gradova, do ministarstava, Sabora i Vlade, te u javnim poduzećima i ustanovama - na posao mogu samo s EU Covid potvrdom da su cijepljeni, negativni na testu ili da su koronu preboljeli.

Isto vrijedi i za sve njihove stranke, odnosno korisnike, klijente. Ako nemaju EU digitalnu potvrdu, uvažava se i "domaća", liječnička potvrda koja jamči jedan od tri uvjeta. Zato su jučer bile gužve na punktovima za testiranje, kojih je u cijeloj državi sad oko 7000 - kod obiteljskih liječnika, u domovima zdravlja i bolnicama, kod pedijatara, stomatologa i ginekologa, u ljekarnama, svuda se testira.

Sudeći prema odgovorima nekih državnih firmi, situacija je ista kao na razini cijele države - oko pola zaposlenika je cijepljeno ili je koronu preboljelo, a ostali će se testirati najmanje dvaput na tjedan. Testove plaćaju poslodavci, pa su nam u jednoj velikoj državnoj kompaniji neslužbeno rekli da bi ih testiranje triput na tjedan do 4. siječnja moglo koštati i sedam milijuna kuna. Od tog je datuma moguće da se negativni testovi više neće niti priznavati nego samo potvrda o cijepljenju ili preboljenju.

Zaštitari provjeravaju

Hrvatska pošta ima 9800 radnika, od kojih je 55 posto cijepljeno ili su preboljeli Covid-19, što znači da će ih 4400 morati biti redovito testirano. U Zagrebu su testiranje organizirali kraj Glavne pošte u Branimirovoj te u Novom sortirnom centru u Velikoj Gorici. Potvrde radnika u njihovim velikim objektima provjeravat će zaštitarska služba, a na manjim lokacijama rukovoditelji. Na ulazu u svaku poštu stajat će obavijest da će usluženi biti samo oni s potvrdom, ali će potvrde biti provjeravane tek na šalterima.

Neće biti potrebne samo strankama koje dolaze po pošiljku "čije bi nepreuzimanje imalo pravne posljedice". To su, primjerice, poziv na sud, neko porezno rješenje i slično. Svi ostali koji trebaju pokazati potvrdu, a to ne učine, neće biti usluženi i bit će zamoljeni da napuste prostoriju. Potvrde će se svuda kontrolirati pomoću za to predviđene mobilne aplikacije.

- Dosad se nisam cijepila jer me bilo strah zbog zdravstvenih problema koje imam, ali sad hoću jer je testiranje dvaput tjedno naporno - rekla nam je djelatnica Klementina u ponedjeljak na testiranju u Branimirovoj, gdje je na prvi test "izašlo" oko 600 radnika Hrvatske pošte.

Drugi je djelatnik kazao kako ne vjeruje cjepivima, pa se neće cijepiti. Na pitanje hoće li nastaviti testirati se i ako bude morao to plaćati iz svog džepa, odgovorio je kako "ionako izdvaja puno za zdravstvo".

Potvrda će nam trebati za bilo koji administrativni posao koji budemo morali obavljati - za odlazak na šalter neke uprave ili državnog, odnosno gradskog, lokalnog poduzeća; na nekim fakultetima i za odlazak na predavanja i ispite, za odlazak na reklamaciju nekog računa, plaćanje komunalija na šalteru, za sve.

Primjerice, trebat će za odlazak u tvrtke Zagrebačkog holdinga, koji radi na organizaciji mobilnih punktova za besplatno testiranje svojih radnika. Stranke će si svuda testove plaćati same. Za banke nam neće trebati potvrde, u Hrvatskoj udruzi banaka odgovaraju kako se obveza odnosi na državne i javne institucije. Državna banka, Hrvatska poštanska banka, zasad nam nije odgovorila kako će se oni organizirati za zaposlenike i za klijente.

U prometnim državnim poduzećima, poput HŽ-a ili Croatia Airlinesa, kažu da će potvrde trebati njihovim zaposlenicima, ali ne i putnicima. Za putnike i dalje vrijedi samo obaveza nošenja maski i održavanje razmaka. U Croatia Airlinesu cijepljeno je 75 posto zaposlenika, a u HŽ-u će na testiranje morati njih 45 posto. Fina odgovara kako će njihove stranke na ulazu morati predočiti Covid potvrdu, potvrdu o testiranju s negativnim rezultatom ili neki drugi dokaz o preboljenju Covid-19 od liječnika.

Bude li gužve, reagirat će na vrijeme, dodaju, a njihovi zaposlenici također će morati na ulasku predočiti negativan test ako nisu cijepljeni niti preboljeli. I u Poreznoj upravi odgovaraju kako će sve na ulazu kontrolirati zaštitari, odnosno portiri. Ljekarne se, pa tako i gradske, tretiraju kao primarna zdravstvena zaštita, za koju pacijentima ne trebaju Covid potvrde.

BANKE

Za zaposlenike i klijente banaka neće trebati Covid potvrda, osim za banke u vlasništvu države. U svim ostalima na snazi su i dalje samo "obične" mjere - nošenje maski i držanje razmaka. Iz državne Hrvatske poštanske banke nismo još dobili odgovor kako će se organizirati.

POŠTE

Hrvatska pošta neće pružiti uslugu ako stranka na šalteru ne pokaže Covid potvrdu. Problem je u tome što potvrde neće tražiti na ulazu nego na šalteru. Bez potvrde se može samo po poziv za sud, porezno rješenje i slično.

BOLNICA

Za bolnice i ambulante Covid potvrda treba samo kod hospitalizacije i za terapijske, odnosno dijagnostičke postupke koji "proizvode" aerosol, primjerice za bronhoskopiju. Za ulazak u ljekarnu pacijentima odnosno kupcima također ne treba Covid potvrda.

ŠKOLA

Učenicima ne treba potvrda za dolazak u školu, nastavnicima treba. Trebat će i studentima na određenim fakultetima, na nekima će čak i plaćati dio cijene testa. Roditelji koji prate djecu potvrdu ne trebaju, osim za roditeljski

POLICIJA

Kao i svuda drugdje za državni ili gradski/lokalni šalter, potvrda će trebati i za odlazak na šalter policije, primjerice po osobnu iskaznicu ili novu registraciju. Nova pravila vrijede za sve građane starije od 16 godina

FINA

Ni u poslovnice Fine neće biti moguće ući bez potvrde o cijepljenju, preboljenju odnosno negativnom testu, bilo da je EU digitalna Covid potvrda ili potvrda liječnika. Potvrdu će se morati pokazati već na ulazu u poslovnicu

LJEKARNA

Za ulazak u ljekarne građanima neće trebati covid potvrda, ni za privatne ni za gradske. Ljekarne se smatraju primarnom za zdravstvenu zaštitu za koju potvrda nije potrebna. Potvrda ne treba ni za zubara, pedijatra, ginekologa niti za ambulante.