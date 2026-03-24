NEMA OZLIJEĐENIH

Veliko Trgovišće: Zbog kvara na inkubatoru zapalila im se kuća

Piše Bogdan Blotnej,
Ilustracija | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

U požaru su izgorjeli inkubator, štednjak, peć na drva, bojler za vodu, frižideri,drvena vrata te PVC stolarija

Veliki požar buknuo je u ponedjeljak oko 9 sati u podrumu obiteljske kuće u Velikom Trgovišću. Na kući, koja je u vlasništvu 48-godišnjaka, nastala je velika šteta u iznosu od najmanje 10.000 eura. Očevid je pokazao kako je za sve kriv jedan aparat.

- Obavljenim očevidom u suradnji s inspektorom za zaštitu od požara, eksplozija i oružja, utvrđeno je kako je uzrok požara kvar na električnim instalacijama inkubatora za jaja - navodi PU krapinsko-zagorska.

U požaru su izgorjeli inkubator, štednjak, peć na drva, bojler za vodu, frižideri,drvena vrata te PVC stolarija.

Požar su ugasili pripadnici vatrogasci iz Velikog Trgovišća i Dubrovčana. Nasreću nitko nije ozlijeđen.

'U Virovitici natočio više od 400 litara dizela i pitao na blagajni kako to da više nema goriva!?'
NEVJEROJATNO

'U Virovitici natočio više od 400 litara dizela i pitao na blagajni kako to da više nema goriva!?'

Gospodin je uz sva ta čudesa koja je izveo na benzinskoj pumpi, u usporedbi s današnjom cijenom, uštedio oko 68 eura. Točio je običan dizel, kažu svjedoci
OTKRIĆE 24SATA O FATALNOJ ZAMJENI: 'Što je s otpusnim pismom mog pokojnog brata?'
ISTRAGA U VIROVITICI

OTKRIĆE 24SATA O FATALNOJ ZAMJENI: 'Što je s otpusnim pismom mog pokojnog brata?'

Nenad Marković uspio je dobiti natrag svoj identitet, dok Predrag Marković, brat pokojnog Nenada, još čeka pravo otpusno pismo
TOČI I TOČI I TOČI... Pogledajte s čim je tip došao na benzinsku pumpu prije ponoći u Dalmaciji
NEVJEROJATNE SCENE

TOČI I TOČI I TOČI... Pogledajte s čim je tip došao na benzinsku pumpu prije ponoći u Dalmaciji

Premijer Andrej Plenković na jučerašnjoj je sjednici Vlade predstavio deseti paket mjera za zaštitu građana i gospodarstva od rasta cijena energenata, potaknutog aktualnim kretanjima na globalnom tržištu

