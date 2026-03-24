Veliko Trgovišće: Zbog kvara na inkubatoru zapalila im se kuća

Veliki požar buknuo je u ponedjeljak oko 9 sati u podrumu obiteljske kuće u Velikom Trgovišću. Na kući, koja je u vlasništvu 48-godišnjaka, nastala je velika šteta u iznosu od najmanje 10.000 eura. Očevid je pokazao kako je za sve kriv jedan aparat.

- Obavljenim očevidom u suradnji s inspektorom za zaštitu od požara, eksplozija i oružja, utvrđeno je kako je uzrok požara kvar na električnim instalacijama inkubatora za jaja - navodi PU krapinsko-zagorska.

U požaru su izgorjeli inkubator, štednjak, peć na drva, bojler za vodu, frižideri,drvena vrata te PVC stolarija.

Požar su ugasili pripadnici vatrogasci iz Velikog Trgovišća i Dubrovčana. Nasreću nitko nije ozlijeđen.