Veliko ulaganje Končara i novi život za pogon u Sesvetskom Kraljevcu tema javne tribine

U srijedu, 17. rujna 2025. u 19 sati, u prostoru Udruge Zelene i plave Sesvete (Kelekova 2, Sesvete) održat će se javna tribina pod nazivom „Novi život Končara iz Sesvetskog Kraljevca“. Glavni gost bit će Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končar d.d., koji će predstaviti aktualne projekte, strateške planove i viziju razvoja jedne od najznačajnijih domaćih industrijskih kompanija.

Posebna će se pažnja posvetiti izgradnji novih tvorničkih pogona Končara u Sesvetskom Kraljevcu, što je ujedno i najveća industrijska investicija na području istočnog Zagreba. Nova tvornica, u kojoj se planira zapošljavanje više od 400 novih radnika, donosi snažan poticaj lokalnoj zajednici te jača domaću proizvodnju.

Na tribini će biti riječi i o ulaganjima Končara na inozemnim tržištima, kao i o projektima koji podupiru modernizaciju i održivi razvoj u Hrvatskoj.

Organizatori pozivaju građane da dođu, postave pitanja i uključe se u otvorenu raspravu o budućnosti Končara, ali i širem gospodarskom razvoju Sesveta i okolice.