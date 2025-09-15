Obavijesti

News

Komentari 0
ZAPOSLIT ĆE 400 LJUDI

Veliko ulaganje Končara i novi život za pogon u Sesvetskom Kraljevcu tema javne tribine

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Veliko ulaganje Končara i novi život za pogon u Sesvetskom Kraljevcu tema javne tribine
Zagreb: Poslovodstvo Grupe Končar na druženju s novinarima osvrnulo se se na ključne događaje iz ove godine | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nova tvornica, u kojoj se planira zapošljavanje više od 400 novih radnika, donosi snažan poticaj lokalnoj zajednici te jača domaću proizvodnju.

U srijedu, 17. rujna 2025. u 19 sati, u prostoru Udruge Zelene i plave Sesvete (Kelekova 2, Sesvete) održat će se javna tribina pod nazivom „Novi život Končara iz Sesvetskog Kraljevca“. Glavni gost bit će Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končar d.d., koji će predstaviti aktualne projekte, strateške planove i viziju razvoja jedne od najznačajnijih domaćih industrijskih kompanija.

Posebna će se pažnja posvetiti izgradnji novih tvorničkih pogona Končara u Sesvetskom Kraljevcu, što je ujedno i najveća industrijska investicija na području istočnog Zagreba. Nova tvornica, u kojoj se planira zapošljavanje više od 400 novih radnika, donosi snažan poticaj lokalnoj zajednici te jača domaću proizvodnju.

Na tribini će biti riječi i o ulaganjima Končara na inozemnim tržištima, kao i o projektima koji podupiru modernizaciju i održivi razvoj u Hrvatskoj.

Organizatori pozivaju građane da dođu, postave pitanja i uključe se u otvorenu raspravu o budućnosti Končara, ali i širem gospodarskom razvoju Sesveta i okolice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'

Amar je prijavljen nestalim 11. studenoga 2024., a njegovo tijelo pronađeno je tri dana kasnije na ušću Korane u Kupu. Ubojica je već tada bio uhićen zbog sitnih krađa...
Procurile poruke koje je slao osumnjičeni za ubojstvo: Ja sam Charlie Kirk, lažirao sam smrt...
NAKON ATENTATA

Procurile poruke koje je slao osumnjičeni za ubojstvo: Ja sam Charlie Kirk, lažirao sam smrt...

Ljudi koji su ga godinama poznavali kažu da je Tyler Robinson bio vrlo inteligentan, pratio je vijesti i većinu vremena provodio online ili igrajući igre...
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
SVE JE PREKRIVENO?

Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025