Veliko ulaganje: Zagrebački Muzej iluzija koji je osvojio svijet kupili američki investitori

Jedan od najuspješnijih hrvatskih globalnih brendova, Muzej iluzija, ulazi u novu fazu rasta nakon što je većinski udio preuzeo američki investicijski fond Brightwood Capital Advisors.

Riječ je o strateškoj akviziciji koja bi trebala ubrzati širenje lanca muzeja na ključnim svjetskim tržištima, posebno u Sjevernoj Americi i zapadnoj Europi.

– Ova akvizicija potvrđuje vrijednost brenda koji smo izgradili u Zagrebu i njegov globalni potencijal. Partnerstvo s Brightwoodom omogućuje nam brže širenje, nova ulaganja u razvoj i jačanje infrastrukture – rekao je Tomislav Hlupić, financijski direktor Muzeja iluzija.

Foto: PR

Muzej iluzija osnovan je u Zagrebu 2015. godine, a ideju su pokrenuli Tomislav Pamuković i Rok Živković. Danas posluje na gotovo 70 lokacija u 27 zemalja i na pet kontinenata te godišnje privlači milijune posjetitelja. Riječ je o najvećem lancu privatnih muzeja na svijetu, temeljenom na konceptu edukacije kroz zabavu.

Sjedište tvrtke ostaje u Zagrebu, dok operativni centar za američko tržište i dalje djeluje u Arizoni. Postojeći menadžment ostaje na čelu kompanije, a razvoj novih eksponata nastavlja se u Oroslavju.

Foto: PR

U sklopu akvizicije, pet muzeja u SAD-u – u Bostonu, Chicagu, Pittsburghu, Philadelphiji i Scottsdaleu – prelazi u izravno korporativno vlasništvo, čime se dodatno jača prisutnost brenda na američkom tržištu.

Manjinski suvlasnik i dalje ostaje fond Invera Equity Partners.

Foto: PR

– Muzej iluzija jedan je od rijetkih hrvatskih projekata koji je izrastao u globalno prepoznatljiv brend s održivim poslovnim modelom – izjavio je Slaven Kordić iz Invere.

Brightwood Capital Advisors poručuje kako u Muzeju iluzija vidi snažan potencijal za daljnji rast i širenje na nova tržišta.

U sljedećem razdoblju planirano je otvaranje novih lokacija u Londonu, Mexico Cityju, Hong Kongu, Melbourneu, Kölnu, Ženevi i Birminghamu.