Muzej danas posluje na gotovo 70 lokacija u 27 zemalja i na pet kontinenata te godišnje privlači milijune posjetitelja. U sljedećem razdoblju planirano je otvaranje novih lokacija u Londonu, Mexico Cityju, Hong Kongu, Melbourneu, Kölnu, Ženevi i Birminghamu.
Veliko ulaganje: Zagrebački Muzej iluzija koji je osvojio svijet kupili američki investitori
Jedan od najuspješnijih hrvatskih globalnih brendova, Muzej iluzija, ulazi u novu fazu rasta nakon što je većinski udio preuzeo američki investicijski fond Brightwood Capital Advisors.
Riječ je o strateškoj akviziciji koja bi trebala ubrzati širenje lanca muzeja na ključnim svjetskim tržištima, posebno u Sjevernoj Americi i zapadnoj Europi.
– Ova akvizicija potvrđuje vrijednost brenda koji smo izgradili u Zagrebu i njegov globalni potencijal. Partnerstvo s Brightwoodom omogućuje nam brže širenje, nova ulaganja u razvoj i jačanje infrastrukture – rekao je Tomislav Hlupić, financijski direktor Muzeja iluzija.
Muzej iluzija osnovan je u Zagrebu 2015. godine, a ideju su pokrenuli Tomislav Pamuković i Rok Živković. Danas posluje na gotovo 70 lokacija u 27 zemalja i na pet kontinenata te godišnje privlači milijune posjetitelja. Riječ je o najvećem lancu privatnih muzeja na svijetu, temeljenom na konceptu edukacije kroz zabavu.
Sjedište tvrtke ostaje u Zagrebu, dok operativni centar za američko tržište i dalje djeluje u Arizoni. Postojeći menadžment ostaje na čelu kompanije, a razvoj novih eksponata nastavlja se u Oroslavju.
U sklopu akvizicije, pet muzeja u SAD-u – u Bostonu, Chicagu, Pittsburghu, Philadelphiji i Scottsdaleu – prelazi u izravno korporativno vlasništvo, čime se dodatno jača prisutnost brenda na američkom tržištu.
Manjinski suvlasnik i dalje ostaje fond Invera Equity Partners.
– Muzej iluzija jedan je od rijetkih hrvatskih projekata koji je izrastao u globalno prepoznatljiv brend s održivim poslovnim modelom – izjavio je Slaven Kordić iz Invere.
Brightwood Capital Advisors poručuje kako u Muzeju iluzija vidi snažan potencijal za daljnji rast i širenje na nova tržišta.
U sljedećem razdoblju planirano je otvaranje novih lokacija u Londonu, Mexico Cityju, Hong Kongu, Melbourneu, Kölnu, Ženevi i Birminghamu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+