Venecija opet pliva, brane koje su gradili i u Splitu su fijasko...

PROJEKT MOSE Sustav ne funkcionira, barem ne onako kako je zamišljeno, i Venecija je opet pod morem. Novac je bačen u vjetar, javljaju talijanski mediji

<p>Sistem brana koji bi Veneciju trebao sačuvati od potonuća prije nekoliko dana je pušten u punu funkciju. Posao koji su desetljećima pokušavali dovršiti Talijani pokazao je traljavost. Milijarde eura otišle su u vjetar.</p><p>Sustav ne funkcionira i Venecija je opet pod morem.</p><h2>Pogledajte video: Veneciju su i lani pogodile poplave</h2><h2>Održavanje 200 milijuna eura</h2><p>Projekt MOSE, odnosno Modulo Sperimentale Elektromeccanico - eksperimentalni elektromehanički modul, pratio je niz tehničkih nedostataka i lošeg inženjerskog rada na terenu, afera i koruptivnih radnji zbog kojih su neki završili po zatvorima, pišu talijanski mediji.</p><h2>Razlika od 20 centimetara</h2><p>Najprije je odlučeno da se MOSE neće podizati kod izvanrednih plima i oseka od +110 cm, nego tek kad Jadran zaprijeti Veneciji s +130 cm.</p><p>Razlika od 20 centimetara za ovaj grad nije beznačajna.</p><p>Zapravo, ako s plimom od +110 cm poplavi više od 11% grada, s +120 cm poplavi oko 50% Venecije, a uslijed plimnog vala od +130 cm čak je 70% grada pod morem.</p><h2>Nedovršeno</h2><p>Operativni problemi brane koja bi trebala braniti jedan grad su: korozija, nemoguće čišćenje zapornica na dnu mora i prirodna nestabilnost morskog dna.</p><p>Uz to, niz operativnih troškova i troškova održavanja.</p><h2>Podvodna pregradna vrata</h2><p>Procjene troškova održavanja ovoga sustava su između 100 i 200 milijuna eura godišnje.</p><p>Ideja brane je da se uoči dolaska poplave s otvorenog mora, posebnim podvodnim branama, zatvore tri otvora u venecijansku lagunu - kraj prolaza Lido, Malamocco i Chioggia.</p><p>Tijekom tih nekoliko sati Venecijanska laguna bi bila zatvorena i brodovi ne bi mogli slobodno ulaziti. Ta podvodna pregradna vrata ležala bi na dnu mora i bila bi konstruirana kao specijalni rezervoari napunjeni zrakom, odnosno vodom.</p><p>Kad bi se punili zrakom, tad bi se podizali prema površini mora i zatvarali ulaze u lagunu, a kad bi se ispumpao zrak, ponovno bi polegli na dno mora. Brane bi bile široke oko 20 metara, a visina bi varirala o dubini mora - od 20 do 30 metara.</p><p>Projekt predviđa postavljanje oko 78 brana, a njihov vijek trajanja bio bi oko 50 godina.</p><p>Danas Venecija više ne tone, ali raste razina mora zbog globalnog zatopljenja i efekta staklenika.</p><h2>Brodosplit: Naš sustav obranio je Veneciju</h2><p>- Sustav MOSE funkcionira.Napominjemo da taj sustav nije završen nego je tek pušten u probni rad tijekom kojega je 3. listopada 2020. obranio Veneciju od 129 cm visoke plime. Ponosni smo što smo sa 63 od ukupno 78 brana sudjelovali u građenju jednog od najvećih sustava za zaštitu u povijesti. Posao smo dobili na natječaju, a svi segmenti koje je Brodosplit isporučio su besprijekorni. Ne bismo željeli špekulirati zašto su nadležni odlučili da se brane podižu tek kad se očekuje 110 ili 130 cm plime, ali važno je reći da je to nedovršen sustav, čiji se završetak očekuje krajem 2021. - rekli su iz Brodosplita.</p>