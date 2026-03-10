Obavijesti

MIJENJAJU ZAKONE

Venezuela se otvara za strana ulaganja u naftu i rudarstvo

Venezuela se otvara za strana ulaganja u naftu i rudarstvo
Foto: Leonardo Fernandez Viloria

Nacrtom zakona koji je na uvid dobio Reuters, ali još nije objavljen, ukida se zakon o regulaciji rudarstva iz 1999., dopušta se stranim i domaćim tvrtkama eksploatacija zlata, dijamanata i rijetkih ruda te se povećava koncesije s 20 na 30 godina.

Privremena venezuelska vlada u ponedjeljak je parlamentu u kojem većinu ima vladajuća stranka poslala prijedlog nove regulacije rudarskog sektora, što je najnoviji potez u paketu promjena koje podržava SAD, a čiji je cilj otvaranje gospodarstva za strana ulaganja u naftu i minerale. Vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa podržala je niz poteza vršiteljice dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez kako bi privukla investitore i stabilizirala zemlju otkako je u američkoj raciji u siječnju uhvaćen predsjednik Nicolas Maduro. Trump je više puta pohvalio Rodriguez zbog suradnje s SAD-om.

Iako mineralna nalazišta ostaju vlasništvo države, sporovi će se prema nacrtu zakona rješavati međunarodnom arbitražom, a također su osmišljeni novi izračuni poreza za rudarske projekte.

Zakon, koji će prije usvajanja biti predmet dviju rasprava, vjerojatno će biti odobren s obzirom na kontrolu vladajuće socijalističke stranke nad zakonodavnim tijelom te južnoameričke zemlje.

Američki ministar unutarnjih poslova Doug Burgum izrazio je optimističan stav o zakonu tijekom posjeta Venezueli prošlog tjedna, rekavši da će stvoriti prilike za tvrtke i da je Rodriguez obećala da će se pobrinuti za njihovu sigurnost.

U isto vrijeme, predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izjavio da je 100 milijuna barela nafte iz Venezuele dopremljeno u rafinerije u Houstonu, najavivši dovoz još 100 milijuna.

Najavio je i da će ukinuti neke sankcije na naftu "kako bi snizio cijene", jer je cijena barela porasla zbog rata u Iranu koji je započeo 28. veljače.

"Imamo sankcije prema nekim zemljama. Ukinut ćemo te sankcije dok se stvari ne poboljšaju. Nakon toga, tko zna? Možda ih nećemo morati ponovno uvesti."

Bit će toliko mnogo mira", rekao je američki predsjednik na konferenciji za novinare na Floridi, nakon telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u ponedjeljak.

