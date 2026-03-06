Korak prema stabilnosti: SAD i Venezuela ponovno uspostavljaju odnose

Sjedinjene Američke Države i privremene vlasti u Venezueli dogovorili su ponovnu uspostavu diplomatskih i konzularnih odnosa, priopćio je američki State Department u četvrtak, dodajući da je usmjeren na stvaranje uvjeta za miran prijelaz na demokratski izabranu vladu.

"Ovaj korak olakšat će naše zajedničke napore u promicanju stabilnosti, podršci gospodarskom oporavku i unapređenju političkog pomirenja u Venezueli", priopćio je State Department.

"Naš angažman usmjeren je na pomaganje venezuelskom narodu da krene naprijed kroz postupni proces koji stvara uvjete za miran prijelaz na demokratski izabranu vladu."

Nakon mjeseci pojačanih napetosti, SAD je u siječnju zarobio venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, pokrenuvši niz promjena u zemlji, uključujući i polaganje prisege privremene predsjednice Delcy Rodriguez.

Dvije zemlje od tada postupno obnavljaju bilateralne odnose.