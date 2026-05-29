Ovo su rezultati Eurojackpota

Večerašnje izvlačenje Eurojackpota donijelo je nove milijunske dobitke, ali glavni zgoditak u 43. kolu je ostao neosvojen. Izvučeni su brojevi 3, 20, 21, 42 i 49, dok su dodatni Euro brojevi bili 5 i 6.

Najveći večerašnji dobitak ostvaren je u kategoriji 5+1, gdje je jedan sretni igrač osvojio 1.833.740,50 eura. U kategoriji pet pogođenih brojeva zabilježeno je šest dobitnika, a svakome pripada po 172.357,40 eura.

Dobre vijesti stigle su i za Hrvatsku. U kategoriji 4+2 zabilježen je jedan hrvatski dobitak vrijedan 7.107,50 eura, dok je još 11 igrača iz Hrvatske osvojilo po 356,50 eura u kategoriji 4+1. Dobitnika je bilo i u nižim kategorijama, pa su brojni igrači diljem zemlje večeras ostvarili manje, ali vrijedne novčane nagrade.

Ukupna uplata za ovo izvlačenje iznosila je 42,6 milijuna eura, od čega je u Hrvatskoj uplaćeno nešto više od 730 tisuća eura.

U sljedećem kolu Eurojackpot iznosi 18 milijuna eura.