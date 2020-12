Nakon cjelodnevnog cijepljenja koje se danas odvijalo u Domu za starije Kantrida u Rijeci, gdje je tijekom dana cijepljeno 280 korisnika i 50 djelatnika, umornu, ali dobro raspoloženu ekipu ugodno je iznenadio dobro im poznati glas Jose Butorca.

Naime, Joso i oni stari su znanci; novljanski slavuj i peterostruki osvajač MIK-a (tri put za redom) stalni je gost navedenog doma, gdje svake godine, zapjeva više puta.

POGLEDAJTE VIDEO: Butorac i Žmak razveselili korisnike doma

Tako je i danas, uz stalnog pratioca Mladena Žmaka, razveselio radragane korisnike održavši im mini koncert pod balkonima, na kojima su u božićnom ritmu lagano njihali bokovima

- Dođemo kad god smo pozvani, a to je barem dva puta godišnje. Danas smo pjevali oko 45 minuta, duže nismo mogli jer je bilo jako hladno. Ljudi su bili odlično raspoloženi i zato mi je drago svaki put doći, ali pogotovo ovog Božića, nakon svega što smo svi prošli i gdje su najstariji najugroženiji - rekao je Joso, koji je sinoć pjevao na 27. koncertu "Božić je judi" u Sv. Vidu, no bez publike to, kaže, nije to.

- Iza nas je te teška godina i svima želim da što prije svi isplivamo iz svega, da se vratimo svojim normalnim životima i počnemo opet normalno radit. I ono najbitnije - da je publika uz nas - kazao je neumorni Joso.

Podsjetimo, prva osoba koja se jutros cijepila u Rijeci je Dubravka Pavlović (93), koja u domu živi dvije godine.

- Bojala sam se šta će sve biti, čak sam na trenutke pomišljala da bi mi možda bilo bolje da sam kući, no evo, iznenađena sam koliko je sve krasno, nevjerojatno brzo i bezbolno prošlo. Nemam nikakve primjedbe. Poručujem svakome da se cijepi ako želimo opet doći u neke mirnije vode jer ovo što se odvija svih ovih mjeseci je bilo nemoguće, stalno smo visjeli na radiju i televizije... čovjeka to ruši i psihički staradava. Valjda će sada biti situacija da ćemo opet svi normalno živjeti. Drago mi je što sam u Rijeci bila 1. koja se cijepila, neznam po kojim je to kriterijima, al valjda je po godinama - kazala je tom prilikom nasmijana Dubravka.