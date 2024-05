Vesna Pusić: 'Nalazimo se u vrlo opasnoj situaciji. Vrijeme je da Milanović napravi taj potez'

Davor Trupković, bivši pomoćnik ministra u Ministarstvu kulture i medija, uhićen je u četvrtak na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu. Uz njega, uhićeni su i Almin Đapo, bivši dekan Geodetskog fakulteta i Boško Pribičević, bivši profesor fakulteta.

Kako navode europski tužitelji, dekan i profesor s Geodezije su bliskom suradniku Nine Obuljen Koržinek dali mito od 39,000 eura i pametni sat Apple Watch.

Uhićenja je prokomentirala za N1 Vesna Pusić.

- Ako se ustanovi da su krivi naravno da postoji zapovjedna odgovornost. Pokazuje se da je institut glavnog europskog tužitelja institut koji pomaže svim državama da se uhvate u koštac s korupcijom na visokoj razini. Za sve države je dragocjeno da taj institut postoji - istaknula je Pusić.

Prokomentirala je i šanse Andreja Plenkovića za opciju na europskoj razini.

- Šanse ima, on je dugogodišnji premijer jedne države članice, član je Europske pučke stranke. Ako se kandira Ursula von der Leyen Plenković se neće kandidirati, a ako odustane mislim da je to onda moguće, ali ima zabrinjavajuće posljedice za našu domaću situaciju. Naša domaća situacija je puno opasnija nego što se čini. Na dnevnom redu je puno važnija tema, a to je da jedna mala stranka koja je dobila preko devet posto glasova se sada stavlja u poziciju da hrvatskim građanima kroji pravu i diktira politiku - objasnila je.

Smatra kako smo u opasnosti gdje stranka s malim rezultatom može povući Hrvatsku prema ekstremnoj desnici i tome se treba suprotstaviti.

- Ovo bi bio trenutak za potez predsjednika Republike da kaže da je Hrvatskoj potrebna Vlada nacionalnog spasa u kojoj će se dogovoriti četiri ili pet stvari koje će se napraviti i nakon toga treba ponovno ići na izbore. To bi bila Vlada SDP-a i HDZ-a i koja ne bi mogla biti dugoročna, ali bi mogla spasiti Hrvatsku od ekstremne situacije i ruskim utjecaja otvorene desnice - rekla je Pusić.