Na pitanje je li očekivala toliki broj glasova za Tomaševića Vesna Škare Ožbolt je odgovorila da je to bila jedna vrsta referenduma protiv vlasti svega onog što je predstavljao Milan Bandić, piše Večernji list

-On je, posebno u posljednjem mandatu, predstavljao dosta toga lošeg - koruptivni in interesni model vladanja, nesnalaženje u ovim kriznim situacijama. Nije više pokazivao nikakav interes za grad Zagreb. To je rezultat 20-godišnje vladavine, zasićenja. Mislim da je kontraproduktivno biti gradonačelnik 20 godina. Izbori u svim lokalnim jedinicama su pokazali da ne treba imati nikoga više od dva puta. Mislim da bi se trebalo zakonski ograničiti na maksimalno dva mandata.

Tomaševića kaže u prvim tjednima očekuje jedna ozbiljan rad.

- Mora predvidjeti svoju strukturu, novi ustroj gradske uprave. To je nešto od čega se polaze. Prema zakonu vi ne možete otpustiti pročelnike jer su oni izabrani na period od četiri godine. Ne moraju dati ostavke, zakon ih zapravo štiti i kaže da ne bi trebali davati ostavke. Imate jako velik neadekvatno raspoređenih ljudi. Imate ured gradonačelnika gdje imate 500 ljudi, a onda imate pojedine urede gdje puno ljudi nedostaje. Ne odrađuju se poslovi jer ljudi nema. Sve će to morati preraspodijeliti. Novi preustroj bi se trebao potvrditi na prvoj sjednici. S većinom ne bi trebao imati problem jer s SDP-om imaju stabilnu većinu.

Na pitanje kakva je pravna procedura oko primopredaje, koji su rokovi kaže:

- Kada se službeno objave rezultati izbira, teče taj rok do 30 dana za konstituiranje Gradske skupštine. Prvu sjednicu saziva pročelnik za lokalnu samoupravu. Skupština će biti konstituirana kada se izabere predsjednik Skupštine. Ta Skupština bi trebala prvu sjednicu održati u tih 30 dana, a onda slijedi gradonačelnik koji mora na prvoj idućoj sjednici dati viziju grada i plan rada. On nema 100 dana za analizu stanja jer je Zagrebu otišlo sve vrijeme. Uostalom bio je zastupnik. Kada je riječ o samoj gradskoj upravi, tu bi se trebao dogoditi jedan važan događaj, a to je da vršiteljica dužnosti gradonačelnika prema Zakonu o primopredaji vlasti predaje pisano izvješće novoizabranom gradonačelniku o stanju financija i projekata.

Predsjednici uprava i odbora trebaju ponuditi ostavke

Škare Ožbolt kaže da direktori trgovačkih društava, predsjednici uprava, predsjednici nadzornih odbora moraju dati ostavke i to odmah ponuditi ostavke u roku od 15 dana.

- Oni su po zakonu dužni dati svoje mandate na raspolaganje. Kakvu suradnju vi očekujete od Možemo i SDP-a? - Ja očekujem da će dosta dobro surađivati. I sad su pokazali da su koalicijski partneri. Ima jedna zamka, SDP nije dobio baš puno. Možemo! je novi projekt, prilično nepoznat javnosti u smislu operative. Ukoliko oni uspiju, to će biti i uspjeh SDP-a, ako ne uspiju to će biti njihova propast, jer su se vezali na rezultati svog jačeg partnera. Uvijek se dogodi u tako velikoj koaliciji da ima i nezadovoljnih.

Na pitanje što misli hoće li platforma Možemo! ostati homogena ili će se rasipat kaže:

- Kao pokret moraju imati svoj smisao i daljnju profilaciju. U kojem smjeru će ta profilacija ići, teško je reći. Pokreti ako izgube smisao, ne završe dobro. Ako se isprofilirao dobro, onda to ima šanse za uspjeh. Teško je sada reći kakvu će sudbinu imati. Teških situacija će zasigurno biti. Koliko god financije bile relativno dobre, vidi se da je sada jedan dio tih financija problem. Hoće li biti sredstava za sve ove projekte koji su se problematizirali u kampanji. Dosta dobavljača nije plaćeno. Bit će tu dosta problema, posebno ako ne osiguraju dovoljno financija, ako budu rasle cijene komunalnih usluga ili neka socijalna prava padati, to će onda biti veliki problem.





Tomašević je jučer rekao da promjene ne mogu biti brze. Škare Ožbolt smatra da moraju biti brze i to jako brze.

- Morate odmah početi vući. Ako se Skupština sazove do 30.6., a mora se, na njoj je konstituirajuća sjednica. Iduća mora biti za 7 ili 15 dana. Tu više nema puno vremena. Imate ljetni i jesenski period prije zime. Što napravite na obnovi, napravite.

Koalicija s Možemo: Ja sam pustila to mojima da sami odluče

Njena opcija nije prošla u Skupštinu, ali ima vijećnike u gradskim četvrtima i mjesnim odborima.

- Da, u roku mjesec i pol dana izgradili smo infrastrukturu koju su neki gradili godinama i bolje prošli. Jako je čudno sve što se događalo oko našeg izbora. Jako je poznato da smo bili izloženi jednoj vrsti jedne kampanje za koju ni sami nismo znali. Anketari su zvali i lažima odgovarali birače da ne glasaju za Vesnu Škare Ožbolt. U mjesnoj samoupravi imate dio vijećnika koji odlučuju o većini.

Na pitanje kako će se postaviti po pitanju koaliranja kaže

- Svatko će se postaviti prema onim projektima koje smo mi zacrtali da bi trebalo tamo napraviti. U Donjoj Dubravi vi imate pružne prijelaze gdje ginu ljudi. Opcija koja ponudi da će zajedno sa nama dati prijedlog i realizirati pontonski prijelaz iznad pruge, mi ćemo dati mandat za stvaranje većine. To su konkretni projekti, nikakve ideologije i gluposti.

A je li moguća koalicija sa Možemo?

- Ja sam pustila to mojima da sami odluče. Negdje će biti s desnim blokom, negdje s lijevim, ovisno o tome koliko su spremni realizirati naše projekte.