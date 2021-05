Vesna Škare Ožbolt komentirala je rezultate lokalnih izbora na kojima se kandidirala za gradonačelnicu Zagreba. Za N1 je rekla kako neće glasati ni za Tomislava Tomaševića, ni za Miroslava Škoru. O tome se izjasnila i u ponedjeljak navečer na svom Twitteru kada je napisala:

- Čisto da razjasnim, Miroslav Škoro moju podršku neće imati nikada, pa ni na Eurosongu.

Što se Tomaševića tiče, Škare Ožbolt je poručila kako "birači imaju svoju glavu" i sami mogu donijeti odluku.

- Mi smo zemlja teškog političkog apsurda, a to je da se desni spektar okreće oko Škore. Okupljeni su oko čovjeka koji nijednog dana nije proveo u ratu. Teško je objasniti zašto su se okupili oko Škore, nadam se ne zbog njegovih pjesama jer je i to diskutabilno. Ja se nisam htjela upuštati u ideološke rasprave jer je grad opterećen tolikim problemima. Dok god građani ne osvijeste da se moraju opredijeliti za kandidate koji nude program, a ne ideološke floskule. Miroslav Škoro je iz zafrkancije ušao u izbore, nema pojma o gradu - poručila je, a za Tomaševića je rekla kako "ima znanja koliko su prenijeli građani".

- Pokazao je zavidnu energiju u smislu obilaska terena. Ušao je u svaku gradsku četvrt, svaki mjesni odbor. Osobno ne mislim da ima neko veliko znanje za vođenje grada, ali sad je na njemu pokazati te organizacijske sposobnosti, treba okupiti pravi tim stručnjaka jer u protivnom neće uspjeti riješiti ove ogromne probleme koji su pred gradom - poručila je Škare Ožbolt.

Što se glasača tiče, Škare Ožbolt smatra kako će jedan dio glasača HDZ-a sigurno glasati za Škoru. Jedan dio neće, a jedan će dio, koji je bliži centru, glasati po savjesti, "ili će ostati doma ili će poništiti listić".

Komentirala je i kaznenu prijavu koju je podnijela. Poručila je kako je njezina kampanja bila obilježena "vrlo prljavom kampanjom drugih kandidata".

- Ja sam podnijela i kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja, još sam je nadopunjavala. To se događalo prije 12 dana, ali ništa se nije dogodilo, nitko nije ni razgovarao sa svjedocima koje smo stavili u prijavu. Dosta sam iznenađenja postupanjem nadležnih tijela. Nakon nekog vremena pokušavat će se to razotkriti, ali to tada više neće imati tu poruku - poručila je i dodala kako smatra da je DORH odmah trebao reagirati.

- Ovdje nije riječ samo o lažnim anketarima koji nisu samo pokušavali odgovarati građane koji su već bili za mene. Nazivali su ljude i iznosili laži i pokušavali ih zbuniti. Netko je uzeo podatke ljudi i zloupotrebljavao ih, to je isto kazneno djelo - rekla je Škare Ožbolt i dodala kako je poznat broj s kojeg su zvali i vrijeme u koje su zvali. No, ističe, nitko od pravosudnih tijela ju još nije nazvao.