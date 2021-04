Vesna Škare Ožbolt novinarima je izjavila da je njezina kandidatura potpomognuta sa preko 8000 potpisa.

Istaknula je da su Izbornom povjerenstvu također predali i kandidacijsku listu za zagrebačku Gradsku skupštinu, a prije toga i liste za mjesne odbore za sve gradske četvrti.

"Mislim da smo, što se tiče aktivnosti, pravo iznenađenje, a vjerujem i osvježenje jer cilj nam je izvesti na birališta one građane koji su godinama ostajali u svojim kućama, zasićeni politikom kakva se vodila u Gradu i bili prilično nezadovoljni i nesretni", istaknula je Škare Ožbolt.

Poručila je da joj je cilj s mladim timom ljudi u Grad unijeti novu dinamiku, nove ideje i novu strategiju te početi brzo i operativno raditi.

Obnova, podizanje gospodarstva, zaustavljanje odlaska mladih

Prioriteti su im prije svega obnova, podizanje gospodarstva, zaustavljanje odlaska mladih ljudi iz Zagreba, zadržavanje svih socijalnih prava koja su do sada postojali i još proširivanje vezano za mlade, osnovnoškolce i srednjoškolce, ali i mlade obitelji. Rekla je da će posebno voditi računa i o mladim znanstvenicima te umirovljenicima, kroz zagrebačke umirovljeničke kartice.

"Zagreb treba postati samoodrživ grad, treba se nositi sa novim tehnologijama te treba imati modernu i efikasnu Gradsku upravu i sve novce koje privredi davati na kvalitetu života Zagrepčana. To je cilj zbog kojeg sam se ja osobno kandidirala a i cijeli moj tim", ističe Škare Ožbolt.

Kaže da ovih dana doživljava napade, možda najviše od predstavnika HDZ-a i njihovog kandidata za gradonačelnika Zagreba Davora Filipovića. On, rekla je, "prilično neumjesnim napadima ali i pokušajem ideoloških sukoba pokušava poslati poruku da svaki glas koji ide meni i možda i nekim drugim kandidatima - je glas za (Tomislava) Tomaševića".

To, poručuje, nije točno.

"HDZ i BM 365 su u koaliciji bili već dva mandata. Sve što su mogli su pokazali. Nisu pokazali neke velike rezultate i to je ono što im ozbiljno zamjeram. Ni na jedan izazov s kojim je Zagreb suočen - nisu odgovorili ni pravovremeno ni na pravi način prema građanima i to je ono što im zamjeram i mislim da ne zaslužuju novi mandat", istaknula je Škare Ožbolt.

HDZ-ovu Filipoviću je poručila da ona iza sebe nema uhljebe već okuplja kvalitetu.

"Ja ovdje nisam dovela mamu da me vodi do kandidature, a on je doveo svog stranačkog šefa. Mislim da je to samo pokazatelj o samostalnosti", kaže Škare Ožbolt.