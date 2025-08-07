Veterinarski institut objavio: Ukupno 80 uzoraka uginule stoke pozitivno na bedrenicu

Hrvatski veterinarski institut izvijestio je u četvrtak da je zaključno s današnjim danom, 7. kolovoza, od ukupno zaprimljenih 138 uzoraka uginule stoke, njih 115 stavljeno u obradu te da je na bedrenicu pozitivno 80 uzoraka.

Tijekom današnjeg dana zaprimljeno je 10 uzoraka uški s okolnom muskulaturom (8 goveda, 1 ovca i 1 konj).

Danas dostavljeni uzorci poslani su iz Veterinarske ambulante Hrvace (3 goveda), Linkomed Veterine (1 govedo i 1 konj), Veterinarske ambulante Drniš (4 goveda) i Veterinarske ambulante Knin (1 ovca).

Zaključno sa 7. kolovoza, ukupno je zaprimljeno 138 uzoraka (122 goveda, 5 koza, 8 ovaca, 1 magarac, 1 konj, 1 lane) od kojih je 115 stavljeno u postupak obrade.

Među obrađenim uzorcima pozitivan rezultat je polučilo 80 uzoraka (70 goveda, 2 koze, 6 ovaca, 1 lane i 1 magarac), od čega je njih 6 bilo pozitivno danas (Hrvace – 4 goveda, Ružić-1 govedo i Muć - 1 govedo).

Jedan današnji uzorak bio je negativan, a upućen je iz Veterinarske ambulante Vodice, dok je jedan uzorak odbijen zbog uznapredovalih autolitičkih promjena.

Dosad je 26 uzoraka dalo negativan rezultat, navode iz HVI.

Pozitivne životinje su iz Općine Vrlika na 12 objekata + lane (39 goveda, 1 koza, 1 ovca, 1 lane), Civljane na 4 objekta (2 goveda, 2 ovce, 1 koza), Biskupija na 5 objekta (3 goveda, 2 ovce), Drniš na 5 objekata (5 goveda), Ružić na 10 objekata (19 goveda, 1 ovca, 1 magarac), Kijevo na 2 objekta (2 goveda).

Od ukupnog broja zaprimljenih uzoraka, za 23 uzorka je stanje procijenjeno nepodesnim za bakteriološku pretragu radi izrazito uznapredovalih truležnih procesa, a njih 9 je još u postupku obrade (zaprimljeni 7. kolovoza).