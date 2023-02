Vi ste naš ponos: Svoje vrijeme i snagu izdvojili su da bi pomogli drugima. Oni su istinski heroji

Ponos Hrvatske važan je za naše društvo jer promiče najvažnije ljudske vrijednosti. Kroz taj projekt poručujemo ljudima da hrabrost, skromnost, pomaganje, žrtva i humanost nikad neće biti zastarjele, zaboravljene i nevažne osobine. To je poruka svakog, pa i ovogodišnjeg, 18. Ponosa Hrvatske. Nagrade koja se dodjeljuje malim, običnim ljudima koji svojim nesebičnim velikim i hvalevrijednim djelima pomažu učiniti svijet boljim mjestom.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Kipiće u obliku srca, koji su zaštitni znak Ponosa Hrvatske, primit će 15 dobitnika iz svih krajeva Hrvatske. Među njima je i Viktorija Matin, predsjednica udruge Vukovarski leptirići, koja okuplja roditelje djece s teškoćama u razvoju. Udruga ima čak 222 člana, a Viktorija im, uz svog nepokretnog sina, koji je potpuno ovisan o njoj, nastoji svima pomoći. Danonoćno radi i potpuno je posvećena brizi za djecu. Preživjela je karcinom, dvije operacije te mnoge terapije, ali nikad nije prestala raditi za svoju udrugu.

- Sretna sam i počašćena što sam dobila nagradu za svoj rad. Kažu da je motiv glavna pokretačka snaga, a ja imam veoma dobar motiv, svog sina Lea - rekla je Viktorija.

Žiri ju je gotovo jednoglasno izabrao za ovogodišnju dobitnicu prestižne nagrade.

- Želim naglasiti da nagrada nije samo moja, uz mene stoje volonteri, moji djelatnici, mali i veliki leptirići te mnogi donatori, zbog kojih i jesam dobila ovu nagradu - istaknula je Viktorija.

Uzbuđena je bila i dobitnica Dina Popović. Na otoku Molatu u najam je uzela dio školskog prostora u koji nitko nije kročio punih 50 godina te ga uredila u kuhinju, knjižnicu i spavaonicu. Tamo za djecu organizira razne radionice, ali i akcije čišćenja uvala.

- Svi koji me znaju sretni su i smatraju da je nagrada otišla u dobre ruke. Uvijek su me svi podržavali u tome što radim premda me znaju zezati da sam veliki idealist. No mislim da se bez toga ne bi ništa ni dogodilo i ne bi ničeg ovog bilo da ne vjerujem da se to može - ističe Dina. Dodaje kako još nije svjesna da je zaista dobila nagradu te da će joj sve "sjesti" u trenutku kad u ruci bude držala kipić.

I tri poduzetnika iz Makarske potvrdila su slično. Sretni su što mogu biti u društvu tako velikog broja dobrih ljudi. Pala su tu, kažu, i mnoga poznanstva koja bi mogla potrajati.

- Ova nagrada znači da ipak netko vodi računa o dobrim djelima, netko ne dozvoljava da ovo sve prođe ispod radara. Zato nam je velika čast i ponos što smo ovdje. Nastojat ćemo i ubuduće raditi dobro i pomagati ljudima - rekao je Mijo Pašalić, koji je s Joskom Šarićem i Jovicom Šeganom šesteročlanoj obitelj s Banije sagradio kuću.

Kuća koja je bila razrušena nakon potresa potpuno je shrvala jednu obitelj. Makarani su se brzo udružili i aktivirali se za najplemenitiji cilj - pomoć obitelji u nevolji. Nisu ih poznavali, ali kuću su im sagradili. I zato su i oni sinoć s pravom imali priliku čvrsto stisnuti svoje statue.

Kroz Ponos Hrvatske prodefilirali su nevjerojatni ljudi čijim smo se djelima godinama divili i koji nas od samog početka inspiriraju. Ljudi su to koji su riskirali svoj život za potpune neznance, ustupali im svoje domove, poklanjali im kuće, aute, novac... Zalagali su se za djecu, slabije, nemoćne, invalide. Njih su stavljali na prvo mjesto i pokazali svoju nesebičnost i empatiju.

Zbog njih smo gotovo na svakoj dodjeli pustili pokoju suzu radosnicu. Toliko smo se puta uvjerili da je zbog njih svijet bolji. Njihov smo život često pratili i nakon dodjele i objavljivali priče o mnoštvu projekata i drugim dobrim djelima, koja su nastavili raditi i kad je dodjela prošla, a reflektori su se ugasili. I sve bi nam to nevoljko otkrili jer su toliko skromni da nisu željeli da se previše o njima govori i da prečesto budu u medijima. Nebrojeno smo se mnogo puta uvjerili da su to sve ljudi kojima je najveća nagrada miran san i osjećaj da su ispravno postupili.

"Svatko bi to učinio na mojemu mjestu" njihova je najčešća rečenica. No prava je istina da bi malotko postupio tako. I zato, od sveg srca im želimo zahvaliti i sretni smo što je jedno takvo humano i dobro društvo dio našeg 18. rođendana. Čast nam je zapljeskati svakome od vas, dragi dobitnici.

A drago nam je i da su svih ovih godina s nama i naši suradnici, poput redatelja dodjela Marija Kovača, voditelja Duška Ćurlića, naš partner HRT i mnogi drugi.

- Ovo je 17. put da režiram dodjelu nagrade Ponos Hrvatske, a to znači da sam ih režirao sve osim prve. I koliko god sam dirljivih i hrabrih priča čuo i vidio, opet me svake godine ugodno iznenade neki novi dobitnici koji vraćaju vjeru u ljude. Živimo u vrlo turbulentnim vremenima i stalno nam loše vijesti iskaču pred oči s raznih ekrana, portala i novinskih stranica. Zbog toga mi se čini sjajnom odluka da godinu počnemo Ponosom Hrvatske, koji je malen, ali važan uteg na vagi koji preteže na stranu dobra - rekao je redatelj Kovač.

Dodao je kako se nada da će s nama biti i režirati bar još onoliko Ponosa koliko ih je režirao do sada. Nadamo se i mi da ovu nagradu čekaju još mnoge godine u kojima će nastaviti promovirati poštenje, hrabrost, humanost i dobrotu, baš kao od prvog dana, od 2005. godine, kad smo nagradu utemeljili.

Najčitaniji članci