Vide li oni dalje od 5. siječnja? Imamo li s njima budućnosti?

Prvi krug izbora za Pantovčak je iza njih, no tek predstoji najveća borba. Okršaj, finale ili kako god nazivali drugi krug čeka ih 5. siječnja 2020.

Zoran Milanović i Kolinda Grabar Kitarović u pobjedničkim govorima koristili su iste riječi, ali su one imale sasvim drugačiji značaj. Oboje tvrde da žele Hrvatsku budućnosti, a ne prošlosti...

Dan nakon izbora preračunava se tko bi koga mogao pridobiti u završnici i tko u konačnici ima veće šanse za pobjedu. I Kolinda Grabar Kitarović i Zoran Milanović imaju svoje adute, no presudit će im oni za koje nitko ne može garantirati. To su birači koji inače ne izlaze na izbore, Škorini nezadovoljnici, kao i glasači svih kontra HDZ-a i SDP-a.

- Zoran Milanović ima šanse pobijediti samo ako izlaznost bude mala. Najveći dio Škorinih birača neće moći glasati za ‘komunjaru’, kako oni doživljavaju Milanovića. Svakom drugom je itekako jasno da Milanović nije nikakva ‘komunjara’, no ti glasači imaju svoje viđenje stvari i tu nema pomoći - smatra politički analitičar Žarko Puhovski. Milanoviću bi u tom slučaju najviše pomoglo kad bi što manji broj Škorinih birača izašao u drugi krug.

BUDUĆNOST

Moramo gledati u budućnost je je važno što će biti za 10, 20 i 30 godina, a nikako ne smijemo gledati u prošlost, smatra Grabar Kitarović. Milanović želi zemlju jednakih neopterećenu prošlosti.

ZAJEDNIŠTVO

Grabar Kitarović kaže kako je zajedništvo ključ uspjeha. Da je ono bilo ključ uspjeha u ratu i da ostaje ključ uspjeha u miru. Milanović pak kaže da neće zagovarati prazno zajedništvo jer je previše takvih.

BOLJA HRVATSKA

Oboje žele bolju Hrvatsku i vide se kao ljudi koji tome mogu pridonijeti. Za Milanovića ona znači zemlju u kojoj svi ljudi imaju pravo na sreću i miran život. Kolinda je vidi kao ponosnu i snažnu državu.

VJERA

Milanović je pozvao birače da prate kampanju i da mu daju taj mali komad vjere bez kojeg, kaže, ne postoji. Ističe da vjeruje da je on bolji izbor za Hrvatsku. To pak i Kolinda vjeruje za sebe.

LJUDI

Oboje su fokus stavljali na ljude, narod, građane, pojedince... Pri tome je Milanović i sebe svrstao među njih. Kolinda je istaknula kako se bira osoba koja je uz narod.

SREĆA

Imate pravo na sreću i mir, rekao je Milanović. Kolinda je svima zaželjela sretan i blagoslovljen Božić, nakon kojeg kreće u bitku.

OPTIMIZAM

Oboje su pričali kako bez optimizma nema napretka ni bolje Hrvatske

NI RIJEČI O FRANJI TUĐMANU

U kampanji su im usta bila puna Franje i njegovih zasluga za Hrvatsku. U izbornom govoru nisu ga spominjali ni Kolinda ni Zoran.

RADITI ZA NAROD

Oboje su, ističu, spremni raditi za narod. Milanović je poručio da je uvidio svoje pogreške, a Kolinda da sluša narod i da je shvatila poruku.

UTAKMICA

Posebno ju je isticao Milanović. Za razliku od Kolinde, koja se sprema na rat za Pantovčak, Milanović je to nazivao utakmicom. No s obzirom na to da predsjednica voli sport, neće joj biti problem zaigrati novu tekmu.

Mobilizacija glasača

- Realno, Kolinda ima puno veće šanse neovisno o pogreškama koje je radila te koje će raditi i dalje. Škorini glasači koji izađu na izbore njoj će dati glas. Od lijevo liberalnih kandidata koji su osvajali glasove, Milanović bi mogao dobiti do oko osam posto. Postoji još jedna mogućnost da Milanović mobilizira ljude na svoju stranu, a to je da u dva tjedna stvori atmosferu straha od desnice. No i tu ima problem jer se teško Kolindu može portretirati kao izvor straha - dodaje Puhovski.

U svojim govorima oba kandidata, ili kako bi Kolinda rekla sukandidata, isticali su kako žele Hrvatsku okrenutu budućnosti. Oboje žele bolju Hrvatsku neopterećenu prošlosti, no pri tome se Grabar Kitarović teško može u potpunosti othrvati toj prošlosti. Dio njezinih birača dolazi iz braniteljskog bazena. Zbog toga ih je i spominjala u govoru. Sjećamo se da je prvo što je napravila prije pet godina, kad je osvojila mandat, s Tomislavom Karamarkom otišla u šator branitelja koji su prosvjedovali tjednima pred resornim ministarstvom.

- Posebno se zahvaljujem braniteljima koji su bezuvjetnu ljubav za Hrvatsku pokazali boreći se za našu samostalnost - rekla je Grabar Kitarović. No pravo je pitanje što će biti s njima ako se ne domognu Pantovčaka.

Ima dobit i zaradu

Kolinda je obećala da će mirovinu, ako izgubi izbore, provesti u Hrvatskoj, no nije pojasnila hoće li je opet zbog posla napustiti. U proljeće je rekla kako je Hrvatsku često napuštala zbog školovanja i posla, no da joj se uvijek vraćala. Milanović se pak može vratiti svojim konzultantskim poslovima. Tvrtku EuroAlba Advisory osnovao je u studenom 2016. U samo godinu dana nakon osnivanja tvrtke zaradio je 625.000 kuna, od čega 555.000 kuna u tuzemstvu, a 70.000 kuna u inozemstvu.

Nakon što je platio porez, Milanoviću je ostala dobit od 459.749,62 kune. To je kao da je cijelu godinu primao mjesečnu plaću od 38.000 kuna neto. Dakle, on ima vidljivo rješenja za budućnost. Kod Kolinde to nije jasno izraženo jer je zadnjih pet godina provela na čelu zemlje.

Zna da nije popularan

Još aktualna predsjednica u govoru se koncentrirala na jedinog preostalog “sukonkurenta” navodeći kako se ona nije otuđila od naroda vozeći se u “brzim avionima i automobilima”, iako se vozila u istim klasama kao i što se voze ostale čuvane osobe poput premijera.

Spomenula je kako Hrvatska nije slučajna država, nego namjerna. Takvom ju je svojedobno nazvao Milanović. Okret budućnosti vidi u gospodarskom i političkom napretku. I Milanović želi napredak koji će osjetiti svaki pojedinac u zemlji. Pri tome je jasno rekao da predsjednik nema takve ovlasti, no da će mu ljudi morati vjerovati na riječ. On se, kaže, ne srami reći da je političar, iako to danas u Hrvatskoj nije popularno.

Tema: Predsjednički izbori