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VIDEO 24SATA u Zaprešiću: Ovdje će biti održan koncert Marka Perkovića Thompsona

Piše Bogdan Blotnej, Veronika Miloševski,
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VIDEO 24SATA u Zaprešiću: Ovdje će biti održan koncert Marka Perkovića Thompsona
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Večeras s početkom u 21 sat Marko Perković Thompson održat će veliki koncert na stadionu Inkera 'Ivan Laljak Ivić' u Zaprešiću

Večeras s početkom u 21 sat Marko Perković Thompson održat će veliki koncert na stadionu Inkera 'Ivan Laljak Ivić' u Zaprešiću. Organizatori su u petak za 24sata rekli kako je sve pripremljeno te da je Thompson spreman za koncert.

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Uoči koncerta predstavljen je opsežan plan prometne regulacije. Zbog najavljenih vremenskih uvjeta početak koncerta pomaknut je s 20 na 21 sat. Glavna poruka organizatora posjetiteljima je da će uže središte Zaprešića biti zatvoreno za njihove automobile. Svi koji na koncert dolaze osobnim vozilom obvezni su koristiti parkiralište trgovačkog centra Westgate, odakle je organiziran besplatan autobusni prijevoz do stadiona. Zaprešić je već danima u znaku Thompsona. U prodaju su puštene i Thompsonove majice s danom i mjestom održavanja koncerta.

RECITE NAM ANKETA Hoćete li ići na koncert Thompsona u Zaprešiću?
ANKETA Hoćete li ići na koncert Thompsona u Zaprešiću?

Prve ulaznice za koncert u Zaprešiću rasprodale su se velikom brzinom, a organizatori su potom pustili dodatne nakon što je povećan kapacitet za publiku na stadionu. Za parter treba izdvojiti 40, Fan Pit 60, a za VIP stol 100 eura. 

Ranije su iz organizacije najavili mogućnost plaćanja pića i karticama i gotovinom. Objasnili su tada kako su tu uslugu ove godine spremni ponuditi budući da je riječ o manjem koncertu nego lani. 

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Podsjetimo, koncert u Zaprešiću organizira se i povodom prve obljetnice nastupa na zagrebačkom Hipodromu, koji se u najavi opisuje kao "povijesni" i kao "najveći komercijalni koncert u svjetskoj povijesti". Također, u prodaji je live album Thompsonova koncerta na Hipodromu. Album je već u pretprodaji izazvao veliki interes publike, dok je na digitalnim platformama u samo mjesec dana ostvario 2,5 milijuna streamova.

Naziv albuma, 504.027, inspiriran je upravo brojem posjetitelja koji je zabilježio službeni brojač na koncertu. Izdanje donosi 31 pjesmu izvedenu uživo, uz poseban dodatak, Thompsonove izjave o albumu 'Hodočasnik' i dojmove nakon održanog povijesnog koncerta. 

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