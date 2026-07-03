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GRAD JE 'ZATVOREN'

Zaprešić je već danima u znaku Thompsona. Organizatori su za 24sata otkrili kako idu pripreme

Piše Luka Safundžić,
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Zaprešić je već danima u znaku Thompsona. Organizatori su za 24sata otkrili kako idu pripreme
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Foto: Pixsell//
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Zaprešić je već danima u znaku Thompsona. U prodaju su puštene i Thompsonove majice s danom i mjestom održavanja koncerta

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Sve je pripremljeno, Marko je spreman za koncert, doznaju 24sata od organizatora koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću.

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Uoči velikog, rasprodanog koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji se održava u subotu, 4. srpnja, na stadionu Inkera 'Ivan Laljak Ivić' u Zaprešiću, predstavljen je opsežan plan prometne regulacije. Zbog najavljenih vremenskih uvjeta početak koncerta pomaknut je s 20 na 21 sat.

Zaprešić: Posljednje pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona
Zaprešić: Posljednje pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Glavna poruka organizatora posjetiteljima je da će uže središte Zaprešića biti zatvoreno za njihove automobile. Svi koji na koncert dolaze osobnim vozilom obvezni su koristiti parkiralište trgovačkog centra Westgate, odakle je organiziran besplatan autobusni prijevoz do stadiona. Zaprešić je već danima u znaku Thompsona. U prodaju su puštene i Thompsonove majice s danom i mjestom održavanja koncerta.

Radove na stadionu nije omela ni vrućina, a radili su i nedjeljom. Ranije nam je potvrđeno kako sve radi ekipa iz Dubaija koja je radila i zagrebački Hipodrom, također će koristiti opremu kao na Hipodromu. Doznajemo i da će koristiti pirotehniku koja posjetitelje neće ostaviti ravnodušnima.

- Prostor je idealan za ovaj koncert - kažu nam organizatori.

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Podsjetimo, koncert u Zaprešiću organizira se i povodom prve obljetnice nastupa na zagrebačkom Hipodromu, koji se u najavi opisuje kao "povijesni" i kao "najveći komercijalni koncert u svjetskoj povijesti". Također, u prodaji je live album Thompsonova koncerta na Hipodromu. Album je već u pretprodaji izazvao veliki interes publike, dok je na digitalnim platformama u samo mjesec dana ostvario 2,5 milijuna streamova.

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Naziv albuma, 504.027, inspiriran je upravo brojem posjetitelja koji je zabilježio službeni brojač na koncertu. Izdanje donosi 31 pjesmu izvedenu uživo, uz poseban dodatak, Thompsonove izjave o albumu 'Hodočasnik' i dojmove nakon održanog povijesnog koncerta. 

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL/ - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

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