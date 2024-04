VIDEO Akcija 'desni mig': Nema dogovora u Vladi. Hoće li HDZ i Plenković morati odreći SDSS-a?

Nismo još uvijek ništa dogovorili, nastavit ćemo sastanke. Najviše smo približili stavove u temama koje trebamo jedni s drugima iskomunicirati. Nismo došli do većine, poručio je nakon sastanka HDZ-a i DP-a, Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta. Iako je sastanak trajao više od dva sata, konkretnih zaključaka i dogovora nije bilo. Ministar Tomo Medved kratko je poručio: "Sve će biti dobro."

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:05 Izjava Marija Radića nakon sastanka | Video: 24sata/Video

Iz HDZ-a je ubrzo došlo i službeno priopćenje.

- Večeras je u konstruktivnom ozračju održan novi krug razgovora predstavnika Hrvatske demokratske zajednice i Domovinskog pokreta. Predstavnici stranaka su u procesu približavanja stajališta u pogledu formiranja stabilne parlamentarne većine i Vlade. Razgovori se nastavljaju tijekom ovog tjedna - priopćili su.

Prije sastanka, vodeći ljudi iz HDZ-a bili su uvjereni da će vrlo brzo sastaviti parlamentarnu većinu s DP-om, a onda i razgovarati o novoj vladi. Međutim, Radić je i tada bio znatno suzdržaniji.

- Ne znamo još hoćemo li doći do formiranja većine ili nećemo. Mi smo potvrdili odluku da ne možemo biti dio većine sa SDSS-om i Možemo! Tu se ne radi ni o jednoj nacionalnoj manjini čije predstavnike imamo na svojim listama nego o tim strankama. I od toga nećemo odustati. Domovinski pokret se ne boji novih izbora. Nikakvih razgovora o ministarstvima i imenima nema dok se ne dogovori tko je većina - rekao je Radić.

Foto: PIXSELL

Neslužbeno smo doznali da HDZ ipak računa na opciju prema kojoj će morati ići bez predstavnika zastupnika manjina do prve većine koja bi potpisala šefu HDZ-a Andreju Plenkoviću za mandatara.

U izboru predsjednika Sabora svoju su podršku manjinski zastupnici unaprijed dali Gordanu Jandrokoviću. No za predsjednika Sabora može glasati tko želi, a pravi test su potpisi za mandatara, koji onda ima 30 dana da pokuša sastaviti novu vladu.

Tijekom ponedjeljka bilo je različitih informacija o tome tko će dati tih 76 potpisa Plenkoviću. Neki iz HDZ-ova tima tvrdili su da će Plenković naći način da u većinu uključi i manjine kroz posebne sporazume te da oni na neki način sudjeluju u vladi.

Problem nije pet zastupnika manjina, ali Domovinski pokret uvjetuje da niti u jednoj kombinaciji ne bude SDSS sa svoja tri zastupnika. Ostalih pet dalo je podršku SDSS-u, a na tom tragu bili su i koalicijski partneri HSLS i HNS. No popodne se iz HDZ-a ipak se pojavila informacija da će do većine od 76 potpisa doći bez SDSS-a. Potpise za većinu trebali bi, uz HDZ-ovce, dati zastupnici Domovinskog pokreta, HNS-a i HSLS-a. To je ukupno 74 potpisa. Računa se i na Vesnu Vučemilović iz Suverenista, koja je već najavila da ne planira ostati u oporbi ako se HDZ i DP dogovore. Nju će, ako podrži takvu većinu, izbaciti iz stranke, ali već je izjavila da je nitko neće nazivati "žetončićem" i izdajnikom. A tko bi dao zadnji potpis? Navodno ima opcija da netko od manjinskih zastupnika ipak da potpis, a neki u HDZ-u računaju i na Darija Zurovca iz Fokusa.

Zurovec je u ponedjeljak ujutro rekao da ga još nitko nije kontaktirao.

Anušić: Volja birača je koalicija HDZ DP

I izjava potpredsjednika Vlade i HDZ-a Ivana Anušića išla je upravo u tom smjeru sakupljanja većine bez SDSS-a. Anušić je od prije bio za tu opciju, koja nije bila draga predsjedniku stranke Plenkoviću. Anušić je i u timu za pregovore.

- Domovinski pokret rekao je da je SDSS neprihvatljiv i oni neće reterirati, što je OK. Poruka birača, kad zbrojimo mandate koje su dobili HDZ i Domovinski pokret, pokazuje jasnu volju da se vlada upravo tako složi - rekao je u ponedjeljak Anušić.

I bio je sasvim uvjeren da će tako i biti.

- Razgovori teku kako smo i planirali, razgovarali smo dva ili tri puta, svakodnevno smo u komunikaciji, imat ćemo još jedan sastanak i mislim da ćemo vrlo brzo imati prijedlog za konstituiranje. HDZ će brzo sastaviti vladu - rekao je Anušić prije sastanka s Domovinskim pokretom.

Na pitanja razmimoilazi li se s predsjednikom stranke te bi li on, da je predsjednik, brže dovršio pregovore Anušić je rekao da nema nikakve razlike te da će Plenković biti mandatar, da on nosi ovu izbornu priču HDZ-a, kao prvi čovjek stranke, te da će tako i ostati.

Foto: PIXSELL

Plenković: Dogovor u sljedećim danima

Plenković je manje ulazio u detalje o tome tko će činiti buduću većinu, ali je također ponovio kako će većinu imati za nekoliko dana.

- Narod i birači su poslali poruke i rekli što misle o strankama. Smatram da ćemo kroz sljedeće dane dogovoriti novu parlamentarnu većinu, a potom i vladu - rekao je Plenković.

Na pitanje pregovaraju li s nekim drugim osim DP-om kazao je da ne pregovaraju.

- Imate neke političke aktere koji se bave ekstremno neargumentiranom mržnjom koja je vladala protiv HDZ-a, a ja još jednom poručujem da su oni koji su teško poraženi, a to su prije svega Grbin i stric Milanović, već trebali dati ostavke - rekao je pa naveo da potencijalna koalicija s DP-om ne može ugroziti odnos prema EU.

- Mi smo tu da držimo Hrvatsku na pravoj strani povijesti, čvrsto usidrenu u europske vrijednosti - poručio je Plenković.

I drugi potpredsjednik Vlade, Branko Bačić, najavio je vrlo brzo novu većinu. On je čak i prije sastanka u ponedjeljak navečer spomenuo da bi ovaj tjedan trebao biti potpisan koalicijski sporazum.

- Osim poražene ljevice, nitko ne razmišlja o ponavljanju izbora. Za to nema razloga, pregovori o sastavljanju saborske većine idu u dobrom smjeru. Tome smo prioritetno okrenuti. Nakon novog sastanka s Domovinskim pokretom, vjerujem kako bismo ovog tjedna mogli razgovarati o završnom obliku koalicijskog sporazuma o formiranju nove vlade - rekao je također Bačić.

Iako se u ponedjeljak popodne, i prije završnih pregovora, iz ovih izjava činilo da je dogovor HDZ-a i Domovinskog pokreta izvjestan, navodno njime i nisu previše sretni u HSLS-u i HNS-u, koji imaju tri saborska zastupnika, ali do završetka ovog broja nisu bili službeno reagirali. Plenković je pokušao naći modalitete za uključivanje manjina, ali Domovinski pokret je prošlog vikenda, a zatim i u ponedjeljak, bio prilično izravan u svojem stavu. Ako dogovora ne bude i ne ispoštuje se njihov uvjet, spremni su na nove izbore.

- Vjerujem da ćemo ovaj tjedan imati makar obrise rješenja u kojem smjeru će ići nova hrvatska vlada ili parlamentarna većina, ali ono što je bitno reći za Domovinski pokret je da smo spremni na obje opcije. I na dogovor o sastavljanju vlade i na nove izbore, ako bude trebalo. DP nije spreman odustati od svojih ključnih politika, ni pod koju cijenu - rekao je Josip Dabro, glavni tajnik stranke i član pregovaračkog tima.

Prema neslužbenim informacijama, ultimatum Domovinskog pokreta prema načelu “ili ćemo ići zajedno bez SDSS-a ili na nove izbore” bio je jedna od ključnih prekretnica u pregovorima. HDZ želi izbjeći nove izbore i uvjeren je da bi poslije bio u povoljnijoj situaciji jer bi novi izbori sad još dignuli Domovinski pokret kod desnog biračkog tijela, na koje HDZ računa.