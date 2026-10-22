Obavijesti

News

Komentari 1
NIŠTA NOVO

VIDEO Albanski zastupnici potukli se u parlamentu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Albanski zastupnici potukli se u parlamentu
Foto: x
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U prekidu sjednice albanskog parlamenta došlo je do fizičkog sukoba između zastupnika dok se opozicija protivi vladi i traži ostavku premijera Rame. Incident je uslijedio nakon tjedan dana prosvjeda i nasilja u glavnom gradu Tirani.

Albanski zastupnici potukli su se u četvrtak u parlamentu, dok opozicija optužuje vladu za žestoko nasilje nad prosvjednicima koji traže odlazak premijera Edija Rame, nakon tjedan dana nereda u glavnom gradu Tirani. Tijekom glasovanja predviđenog dnevnim redom oporbeni su se zastupnici okupili pred govornicom predsjednika parlamenta tražeći prekid sjednice zbog nemira.

Skupina je istaknula fotografije na kojima se vide lice i ozljede prosvjednika kojeg su navodno pretukli policajci. Potom su u smjeru predsjednika bačeni voda i dokumenti, što je izazvalo naguravanje s drugim parlamentarcima.

Takvi prizori nisu rijetkost u albanskom parlamentu, u kojem su i u prošlosti izbijali slični incidenti.

"Opozicijski zastupnici danas su odlučili postati glasom studentskih zahtjeva", izjavio je u priopćenju Sali Berisha, čelnik oporbe i predsjednik Demokratske stranke.

PROSVJEDI SVE NASILNIJI FOTO Veliki neredi u Tirani: Molotovljevim koktelom gađaju policiju. Korsite i šok- bombe!
FOTO Veliki neredi u Tirani: Molotovljevim koktelom gađaju policiju. Korsite i šok- bombe!

Pirro Vengu, zastupnik Socijalističke stranke premijera Edija Rame, optužio je na društvenim mrežama oporbu da pokušava "iskoristiti nerede kao put za povratak na vlast".

U četvrtak se nekoliko stotina prosvjednika okupilo ispred zgrade parlamenta za vrijeme sjednice, no nikakvi sukobi nisu izbili.

U srijedu navečer na ulicama Tirane zabilježeni su samo manji incidenti. Prosvjedni pokret koji predvode studenti pozvao je na nacionalno okupljanje u subotu.

Oni prosvjeduju tražeći bolju potporu obrazovanju i ponavljajući višemjesečne pozive za ostavkom Rame, kojeg optužuju za korupciju.

Više od tristo ljudi, među kojima je mnogo policajaca, ozlijeđeno je u sukobima, a deseci prosvjednika privedeni su.

Protuvladini prosvjedi u toj balkanskoj zemlji počeli su u svibnju zbog spornog projekta izgradnje turističkog kompleksa povezanog s obitelji američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Snijeg u Sloveniji, evo kada bi mogao pasti i u Hrvatskoj
TEMPERATURE SVE NIŽE

Snijeg u Sloveniji, evo kada bi mogao pasti i u Hrvatskoj

Hladniji zrak i kiša mogli bi donijeti snijeg najvišim hrvatskim planinskim vrhovima
VIDEO Najjača oluja na svijetu prijeti milijunima. Pušu vjetrovi od 300 km/h, kaos u prometu
SUPERTAJFUN CHAMPI

VIDEO Najjača oluja na svijetu prijeti milijunima. Pušu vjetrovi od 300 km/h, kaos u prometu

Super-tajfun Champi donosi ekstremne vremenske uvjete i opasnost od poplava, a vlasti na Tajvanu i u Japanu poduzimaju hitne mjere kako bi zaštitile stanovništvo i spriječile prometni kaos.
Može li Plenković i na koji način spasiti Vladu i imati novu većinu bez Penave? Ovo su sve opcije...
KALKULATOR VEĆINE

Može li Plenković i na koji način spasiti Vladu i imati novu većinu bez Penave? Ovo su sve opcije...

U svakom slučaju, računica je složena jer DOMiNO kaže: "Mi u vlast sigurno nećemo, ponuda više nije na stolu". HDZ može podnijeti odlazak polovice DP-ovaca i na to računa, ali odlazak svih bi teško nadomjestio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026