VIDEO Albanski zastupnici potukli se u parlamentu

Albanski zastupnici potukli su se u četvrtak u parlamentu, dok opozicija optužuje vladu za žestoko nasilje nad prosvjednicima koji traže odlazak premijera Edija Rame, nakon tjedan dana nereda u glavnom gradu Tirani. Tijekom glasovanja predviđenog dnevnim redom oporbeni su se zastupnici okupili pred govornicom predsjednika parlamenta tražeći prekid sjednice zbog nemira.

Skupina je istaknula fotografije na kojima se vide lice i ozljede prosvjednika kojeg su navodno pretukli policajci. Potom su u smjeru predsjednika bačeni voda i dokumenti, što je izazvalo naguravanje s drugim parlamentarcima.

WATCH: Fights break out between opposition and ruling-party lawmakers inside Albania’s parliament as violent anti-government protests continue across the country. https://t.co/eKlpuJSFEE — Breaking911 (@Breaking911) October 22, 2026

Takvi prizori nisu rijetkost u albanskom parlamentu, u kojem su i u prošlosti izbijali slični incidenti.

"Opozicijski zastupnici danas su odlučili postati glasom studentskih zahtjeva", izjavio je u priopćenju Sali Berisha, čelnik oporbe i predsjednik Demokratske stranke.

Pirro Vengu, zastupnik Socijalističke stranke premijera Edija Rame, optužio je na društvenim mrežama oporbu da pokušava "iskoristiti nerede kao put za povratak na vlast".

U četvrtak se nekoliko stotina prosvjednika okupilo ispred zgrade parlamenta za vrijeme sjednice, no nikakvi sukobi nisu izbili.

U srijedu navečer na ulicama Tirane zabilježeni su samo manji incidenti. Prosvjedni pokret koji predvode studenti pozvao je na nacionalno okupljanje u subotu.

Protesters in Albania dangled a croissant on a fishing hook toward the police cordon. 🤣 The pastry became a protest symbol after two officers were seen taking croissants from a kiosk that was wrecked during the protests. https://t.co/qJdhvadE0C — Admirim (@admirim) October 22, 2026

Oni prosvjeduju tražeći bolju potporu obrazovanju i ponavljajući višemjesečne pozive za ostavkom Rame, kojeg optužuju za korupciju.

Više od tristo ljudi, među kojima je mnogo policajaca, ozlijeđeno je u sukobima, a deseci prosvjednika privedeni su.

Protuvladini prosvjedi u toj balkanskoj zemlji počeli su u svibnju zbog spornog projekta izgradnje turističkog kompleksa povezanog s obitelji američkog predsjednika Donalda Trumpa.