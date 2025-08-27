Obavijesti

SRAMOTNA OBJAVA

VIDEO Američka političarka koja obožava Trumpa objavila video: Bacačem plamena pali Kuran...

Političarka iz Teksasa objavila je video u sklopu svoje predizborne kampanje u kojoj obećava da će 'izbaciti islam' iz Teksasa.

"Ako ne zaustavimo islam jednom za sva vremena, kćeri će vam silovati, a sinovima odsjeći glave. Amerika je kršćanska nacija, pa teroristički muslimani mogu od***ti u bilo koju od 57 muslimanskih država", poručila je u šokantnoj snimci u kojoj pali Kuran bacačem plamena američka republikanka Valentina Gomez.

Velika je obožavateljica Donalda Trumpa...

- Predsjednik Trump i ja predvodimo juriš kako bi vratili našu državu od slabe i gay administracije Biden-Harris koja je upropastila SAD - poručila je u jednom intervju...

"Ovo nije politika, ovo je poticanja na nasilje", komentiraju politički analitičari. Snimku su osudile brojne organizacije u SAD-u...

Ovo nije prvi put da Gomez šokira svojim snimkama. Ranije je objavila snimku na kojoj puca u glavu lutke, koja predstavlja ilegalnog migranta, koja je svezana za stolicu.

- Javna pogubljenja za sve ilegalce koji siluju ili ubiju američke državljane. Ne zaslužuju deportaciju, zaslužuju da ih se riješi zauvijek - poručuje Gomez, koja mrzi imigrante, a sama je u SAD došla iz Kolumbije.

Ranije je bacačem plamena palila knjige LGBT sadržaja, piše Independent.

