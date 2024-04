Plenković: 'Kršitelj Ustava imao je šansu dati ostavku. Pokazao se političkom kukavicom...'

Nakon sjednice predsjedništva HDZ-a na kojoj se govorilo o izbornoj kampanji, premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije. Otkrio je se na sjednici predsjedništva HDZ-a bavili izbornog kampanjom koja je počela te da su "malo analizirali".

O rastu BDP-a je rekao kako smo "dostigli Mađarsku koja je ušla u EU prije punih 9 godina". Zatim je dodao da će podići mirovine prosječno na najmanje 760 eura.

- Naravno da ćemo ostvariti i naš cilj ulaska u OECD za točno dvije godine - rekao je.

- Aktivnost je dinamična, atmosfera je pozitivna. Mislim da je jasno, u ovim izborima imamo odabir koji je pred biračima - nastaviti s obnavljanjem povjerenja nama ili riskirati pa dati povjerenje primjerice Grbinu koji je abdicirao prije izbora, ovima koje okuplja kršitelj Ustava i onima koji bi svojim programom Hrvatsku vukli nazad u međunarodnu izolaciju - kazao je.

- Veselimo se još jednoj kampanji, siguran sam da će odabir hrvatskih građana biti mudar - dodaje.

Upitan hoće li se odazvati na sučeljavanja, odgovorio je:

- Trenutno ja se, kao aktualni predsjednik Vlade, nemam s kime suočavati. Kršitelj Ustava imao je šansu do petka dati ostavku. Nastavlja kršiti Ustav. On je potpuno nebitan. Pokazao se političkom kukavicom. Onaj tko želi biti hrvatski premijer mora ići u političku utakmicu, mora se izložiti, upustiti u razmjenu stajališta, a ne kršiti demokratska načela i ustavni poredak. On je više predmet interesa Ustavnog suda i DIP-a, a ne nas - kazao je Plenković.

Na pitanje očekuje li da će Ustavni sud ponovno reagirati, istaknuo je kako to treba njih pitati. Osvrnuo se na kritike vezane uz broj žena na listama.

- Za razliku od malih stranaka, HDZ je velika stranka koja ima jedina pravu prisutnost diljem Hrvatske. Imamo povjerenje u 45% gradova i općina u Hrvatskoj. U filtriranju kandidata da dođemo do broja 154, to nije jednostavna vježba. Mislim da smo napravili maksimum koji smo mogli. Mi se ponašamo zakonito, vodimo kampanju sukladno svim demokratskim načelima. Oni koji krše Ustav ili podržavaju kršitelje Ustava, oni su problematični, neka se njima bave DIP i Ustavni sud - kazao je.

Najavio je da će u kampanji biti svega, od skupova, press konferencija, aktivnosti na društvenim mrežama.

- Bit ćemo maksimalno aktivni i angažirani, kao i uvijek - kazao je.

- Hrvatska je zahvaljujući nama ostvarila rast u svim područjima. Nema praktički područja i politika na kojima nismo ostvarili iskorak, a to želimo i dalje - pohvalio se premijer.

O Milanovićevoj novoj naslovnoj slici na Facebooku koja izgleda kao plakat za izbore rekao je: "Ne znam, nisam to primijetio. Ne zanima me". Na pitanje kako komentira Milanovićevu izjavu da će zabraniti prelete Rafalea iznad Zagreba rekao je da misli da "Milanović neće još dugo biti predsjednik". Spomenuo je da su predsjednički izbori krajem godine.

- Mislim da ovakvog kršitelja ustava više nitko ne želi vidjeti. Ništa nije napravio, učinak mu je mizeran - rekao je. Dodao je i da je Milanovićeva uloga u nabavljanju Rafalea nikakva.