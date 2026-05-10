VIDEO Autom 'pokosio' semafor u Zagrebu: 'Čuo se jak tresak, auto mu je totalno demoliran'

U Zagrebu je na križanju Zvonimirove i Harambašićeve ulice došlo do prometne nesreće u kojoj je sudjelovao jedan automobil. Kako nam javlja naša čitateljica, automobil je u naletu pokosio semafor.

- Čuli smo jako glasan tresak. To je i inače grozno raskrižje, često se događaju nesreće, svaki mjesec barem jedna, a ovaj je sad pokosio semafor, doslovno mu je završio pod autom, i četiri stupa zaštitne ograde kod stanice - govori nam čitateljica.

- Vidim kroz prozor sve, auto mu je skroz demoliran. Ljudi su se okupili i pomaknuli s pruge i sa stanice sve što je smetalo da tramvaj može normalno prolaziti. Srećom, nitko nije stradao. Često takve stvari gledamo, a tu ima i pješaka i biciklista... Katastrofa!

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili u 17 sati i 15 minuta te kako je riječ o naletu osobnog vozila na ogradu tramvajske stanice. Nastala je samo materijalna šteta i nitko nije ozlijeđen.