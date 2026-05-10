VIDEO Automobil sletio s ceste na A1, dvolje ljudi je ozlijeđeno
Dvije su osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se u nedjelju dogodila na autocesti A1. Kako nam javljaju iz PU karlovačke, do nesreće je došlo kada je jedan automobil sletio s kolnika, a video su nam poslali naši čitatelji.
Policija je dojavu o nesreći zaprimila u 17 sati i 29 minuta, a informacije o prirodi ozljeda još uvijek nisu poznate.
O nesreći je obavijestio i Hrvatski autoklub te su pozvali vozače na oprez.
- Prometna nesreća na autocesti A1 na 83+000 km između čvora Ogulin i čvora Bosiljevo 2 na kolniku u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h. Molimo korisnike za oprez - stoji na stranicama HAK-a.
