VIDEO Bizon napao turista u Yellowstoneu! Bacio ga u zrak, snimka napada šokirala sve

Stariji turist teško je ozlijeđen u Nacionalnom parku Yellowstone nakon što ga je u petak navečer napao bik bizona. Incident, koji se dogodio u kampu Bridge Bay, zabilježio je svjedok koji je snimio napad, fotograf Mike MacLeod.

Prema njegovim riječima, muškarac je sa svojim unukom šetao održavajući sigurnu udaljenost od životinje, procjenjuje se na gotovo sto metara. Bizon je, međutim, već neko vrijeme pokazivao iznimnu agresiju, zalijećući se na druge posjetitelje i vozila. Nakon što se životinja nakratko smirila valjajući se u prašini, djed i unuk zastali su, vjerujući da je opasnost prošla.

No, prolazak bijelog kamioneta ponovno je razdražio bizona. Umjesto da krene za vozilom, bik se naglo okrenuo i pojurio prema drveću iza kojeg su potražili zaklon. Dječak je uspio pobjeći, no njegov djed nije. Bizon ga je lovio oko stabala, sustigao, zakačio rogom u bok i bacio gotovo tri metra u zrak. Muškarac se u zraku okrenuo prije nego što je teško pao na tlo.

A tourist was tossed in the air by a bull bison in Yellowstone National Park. Pretty wild how quickly things escalated and how much ground the bull bison covers after it finished wallowing in the recreational area.pic.twitter.com/QE7tPFK4iZ — XANDER GEOGRAPHIC 🏕️ (@actionxander) July 12, 2026

​- Stvarno sam se bojao da će ga nastaviti probadati na tlu - izjavio je MacLeod.

On i nekoliko drugih posjetitelja odmah su potrčali prema životinji, vičući kako bi je otjerali od ozlijeđenog čovjeka. Njihova brza reakcija uspjela je otjerati bizona, nakon čega je unesrećenom pružena pomoć. Njegov unuk kasnije je potvrdio da je zadobio "prilično značajne ozljede" i da je u kritičnom stanju. Žalio se na jake bolove u kuku i nozi.

Ovaj napad ističe se jer žrtva, za razliku od mnogih incidenata u parku, nije provocirala životinju. Bizoni su ozlijedili više ljudi u Yellowstoneu nego bilo koja druga životinja, no ti su napadi često posljedica nepoštivanja pravila. Uprava parka neprestano upozorava posjetitelje da se drže na udaljenosti od najmanje 23 metra. Do napada je došlo tijekom sezone parenja, od lipnja do rujna, kada su bikovi poznati po pojačanoj agresivnosti. Ovo je drugi zabilježeni napad bizona u Yellowstoneu ove godine.

*uz korištenje AI-ja

