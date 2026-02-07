Obavijesti

OKRENULO GA

FOTO Evo kako bjegunac Mamić trga košulju, ljubi ruku udovici zločinca i bogato kiti tamburaše

Bivši čelnik Dinama, koji se od 2018. nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa u BiH, došao je na Cecin koncert na Jahorinu. Sve je krenulo mirno, cupkanjem, da bi kasnije Mamić završio rastvorene košulje
Zdravko Mamić snimljen je kako uživa na drugom od tri rasprodana koncerta Svetlane Cece Ražnatović, udovice krvnika i ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, na Jahorini u BiH. | Foto: telegraf.rs
