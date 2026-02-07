FOTO Evo kako bjegunac Mamić trga košulju, ljubi ruku udovici zločinca i bogato kiti tamburaše

Zdravko Mamić se od 2018. nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa nakon što je osuđen na zatvor zbog malverzacija u Dinamu. Svetlana Ražnatović Ceca također je imala veze s nogometom, kao predsjednica srpskog nogometnog kluba Obilić, kojeg je sredinom 90-ih preuzeo Arkan, notorni ratni zločinac čije su jedinice činile zvjerstva u Hrvatskoj i BiH. | Foto: telegraf.rs