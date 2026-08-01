VIDEO Bojnik Mindoljević: S francuskim kolegama gasili smo požar istočno od Marseillea

Kapetan hrvatske posade kanadere, bojnik Igor Mindoljević, rekao je da su s francuskim kolegama u petak gasili požar u istočno od Marseillea, kod mjesta Pontevès.

Pokretanje videa... VIDEO Bojnik Mindoljević iz Francuske: S francuskim kolegama jučer smo gasili požar istočno od Marseillea | Video: morh

„Jučer smo radili na velikom šumskom požaru istočno od Marseillea, kod mjesta Pontevès. Djelovali smo zajedno s francuskim kolegama, koji su letjeli sa sedam kanadera, tri Dash-8 protupožarna zrakoplova i nekoliko helikoptera. S obzirom na stanje na požarištu, koje je i dalje aktivno, izgledno je da ćemo se uskoro vratiti na isti požar.“, kazao je Mindoljević javljajući se iz zračne luke Nîmes-Garons, matične baze francuskih protupožarnih snaga.

Hrvatski vojni piloti pružaju pomoć Francuskoj u gašenju požara, a od početka angažmana, hrvatski vojni piloti ostvarili su 1198 letova, više od 33 sata naleta i izbacili 1110 tone vode.

Pripadnici 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva angažirani su u Francuskoj Republici od 24. srpnja te svojim iskustvom i sposobnostima daju vrijedan doprinos u gašenju požara i zaštiti ljudi. Angažman se provodi u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite RescEU, izvijestili su iz MORH-a

Sudjelovanjem u ovakvim međunarodnim aktivnostima Hrvatska vojska kontinuirano potvrđuje svoju spremnost, profesionalnost i solidarnost s partnerskim državama u odgovoru na prirodne katastrofe, poručili su.