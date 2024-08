VIDEO Bol i tuga u Jadroliniji! Poginule pomorce s ‘Lastova‘ ispratile brodske sirene...

'NE UZNEMIRAVAJTE GA'

VIDEO Velikog kita snimili kod Brijuna. Naraste i do 20 metara BRIJUNI - Dvoje mornara koji su promatrali dupine, snimili su i kita koji se kretao u smjeru Muzila. Kako doznajemo od Draška Holcera, osnivača Instituta Plavi svijet, radi se o kitu perajaru. - Na snimci je vjerojatno veliki kit Balaenoptera physalus. Vrsta koja obitava u Sredozemnom moru i redovito se pojavljuje u Jadranu. Uglavnom ih češće srećemo u južnom i srednjem Jadranu no svako toliko pojave se i sjevernije. Životinje se dobro snalaze i u plićem moru i uvalama tako da ih nije potrebno "spašavati" ako ih se vidi bliže obali. Kako i kod dupina potrebno je osigurati distancu do životinje i pustiti je da pliva kud želi - rekao nam je Holcer.

