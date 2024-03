VIDEO Brod u Ninu koji je bujica nanijela na cestu još stoji tamo: 'Čekamo. Nemamo kud s njim...'

Turistički brod Pape kojeg je bujica nanijela na cestu na predjelu Ždrijac u Ninu još nije pomaknut. Velike kiše koje su pale u Zadarskoj županiji uspjele su tako nekoliko desetaka tona težak brod pomaknuti sa suhog veza te ga odnijele na cestu.

- Brod je ograđen, postoji signalizacija i to je zasad sve sto možemo napraviti. U toku dana očekujemo njegovo pomicanje. Nije da se ne može pomaknuti već sad, no sva okolna mjesta na koji se može brod prenijeti su natopljena vodom, i to nam stvara problem, kud s brodom. No, kako bilo, do kraja dana očekujemo da će cesta uskoro biti prohodna, kazao je Jozo Mustać, prvi čovjek Civilne zaštite Nina.

Pogledajte video: Brod na cesti

Pokretanje videa... 00:40 Brod na cesti | Video: 24sata/Snimio čitatelj

'Vozim ja auto, kad ono - ispred mene brod'

U zadarskoj županiji je u noći s nedjelje na ponedjeljak palo 164 litara kiše po metru četvornom, i to najviše na predjelu koje pokriva grad Nin, a loše su prošli i otoci Iž i Dugi Otok na kojem je veliki odron kamenja zatrpao cestu. Iako je velika kiša poplavila mnoge prometnice, i desetak prizemlja privatnih kuća, o proglašenju elementarne nepogode nadležni još ne razmišljaju.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Foto: Čitatelj 24sata