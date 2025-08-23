Obavijesti

News

Komentari 12
STRAŠNO

VIDEO Brutalni napad u Zagrebu u Tkalčićevoj ulici: 'Njih desetak maskiranih mlatilo je dvojicu!'

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Zagrebačka policija objavila je da je 29-godišnjak teško ozlijeđen u napadu. Maskirani napadači udarali su ga tupim predmetom, najvjerojatnije palicom

Bilo ih je desetak. Imali su maske. Užas jedan. Prebili su čovjeka, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku u petak navečer iz Tkalčićeve ulice.

Pogledajte snimku

Pokretanje videa...

Napad u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu 00:15
Napad u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Kako tvrdi, maskirani tipovi napali su ljude u kafiću.

- Sjedili smo na metar od toga stola. Došlo je njih 10-ak sigurno. Bili su u maskama te ozbiljno pripremljeni na tučnjavu. Samo su uletjeli u kafić i direktno za taj stol i krenuli udarati. Nastao je ogroman kaos. Imali su i neke palice. Sve se odvijalo tako brzo da nismo mogli niti sve jasno vidjeti. Sve je trajalo jako kratko te su se dali u bijeg, a njih ostavili krvave. Niti napadnuti nisu ništa rekli - ispričao nam je čitatelj. 

Dodao je kako su muškarcima uskočili konobari i gosti u pomoć. 

- Napadači su izgledali i zvučali mlado, nekih 17-18-19 godina. Bili su slabije građe. No lica im nismo mogli vidjeti. Sve je ukazivalo da je sve bilo pripremljeno - dodao je čitatelj. 

Zagrebačka policija to je potvrdila u subotu ujutro.

- Jučer 22. kolovoza oko 22.20 sati u Centru u Tkalčićevoj ulici na terasi ugostiteljskog objekta, nekoliko nepoznatih počinitelja tupim predmetom i tjelesno napalo je dvojicu muškarca (29, 30). Liječnička pomoć pružena im je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je 30-godišnjak lakše ozlijeđen, a 29-godišnjak teško - objavila je zagrebačka policija.

OSTALO

