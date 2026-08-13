VIDEO Požar na Braču izbio je u šumi: 'Bio je blizu kuća. Morali smo zvati pomoć s kopna...'

U noći na četvrtak buknuo je novi požar na području naselja Pučišća, otok Brač, potvrdio je za 24sata glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Kako je rekao, oko 2:30 buknuo je požar u šumi, koji se dosta proširio. Radi se o požaru trave, niskog raslinja i šume na teško pristupačnom terenu trenutačno neprocijenjene opožarene površine.

- Više od 100 ljudi je na terenu, sva društva s Brača su tamo, poslali smo i dodatnih 50 ljudi s kopna - rekao nam je Tucaković.

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Potvrdio je i kako su od jutra na terenu i četiri kanadera.

- Bilo je jako blizu kuća, ali su spašene, prema zadnjim informacijama kuće nisu ugrožene - rekao nam je Tucaković.