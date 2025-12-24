Obavijesti

Piše Luka Safundžić,
VIDEO Buknuo požar u Splitu: 'Odjednom se vidio veliki dim'

Iz policije su potvrdili za 24sata kako imaju informacija o požaru, te da su njihovi službenici otišli na teren..

Splitska policija potvrdila nam je informaciju kako je u Poljičkoj ulici došlo do požara. 

- Imamo zaprimljenu dojavu da se iz napuštenog objekta vidi dim - rekli su nam kratko. Dodali su i kako su s vatrogascima na terenu. 

- Od jednom se vidio veliki crni, gusti dim, skupilo se dosta ljudi. Nakon pet minuta je to bio jako veliki dim - govori nam čitatelj. 

Dodaje kako su ubrzo na teren stigli i vatrogasci i policija. Splitski vatrogasci također su nam potvrdili kako su na terenu. 

- Jednu osobu smo našli unutra, preuzela ju je ekipa hitne, naši još uvijek gase požar - rekli su nam vatrogasci.

