VIDEO Buknuo požar u Splitu: 'Odjednom se vidio veliki dim'

Splitska policija potvrdila nam je informaciju kako je u Poljičkoj ulici došlo do požara.

- Imamo zaprimljenu dojavu da se iz napuštenog objekta vidi dim - rekli su nam kratko. Dodali su i kako su s vatrogascima na terenu.

Pokretanje videa... 00:33 Požar u Splitu | Video: čitatelj/24sata

- Od jednom se vidio veliki crni, gusti dim, skupilo se dosta ljudi. Nakon pet minuta je to bio jako veliki dim - govori nam čitatelj.

Dodaje kako su ubrzo na teren stigli i vatrogasci i policija. Splitski vatrogasci također su nam potvrdili kako su na terenu.

- Jednu osobu smo našli unutra, preuzela ju je ekipa hitne, naši još uvijek gase požar - rekli su nam vatrogasci.