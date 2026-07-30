Stao je kod benzinske i ljudi su pritrčali sa aparatima za gašenje iz obližnjih lokala i benzinske pumpe - priča nam čitatelj koji se našao na mjestu događaja
VATROGASCI UGASILI POŽAR
VIDEO BUKTINJA KOD VALPOVA 'Zapalio se autobus, počelo se dimiti. Svi su pomogli gasiti'
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Autobus Arrive zapalio se u četvrtak oko 20 sati u Bizovcu. Kako su nam potvrdili iz DVD-a Bizovac, po dojavi su izišli na teren. Požar su ubrzo nakon toga ugasili i završili intervenciju. Dodaju da je sve prošlo dobro i bez drame.
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- U prolazu smo vidjeli da autobus gori. Na semaforu se zapalio, ali vozač nije primijetio i nastavio je voziti, vjerojatno su ga putnici upozorili kad se počelo dimiti. Stao je kod benzinske i ljudi su pritrčali s aparatima za gašenje iz obližnjih lokala i benzinske pumpe - priča nam čitatelj koji se našao na mjestu događaja.
Dodaje i da su odmah pozvali vatrogasce, a svi putnici su bili dobro, tvrdi čitatelj.
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