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VATROGASCI UGASILI POŽAR

VIDEO BUKTINJA KOD VALPOVA 'Zapalio se autobus, počelo se dimiti. Svi su pomogli gasiti'

Piše Iva Tomas,
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VIDEO BUKTINJA KOD VALPOVA 'Zapalio se autobus, počelo se dimiti. Svi su pomogli gasiti'
Foto: Čitatelj 24sata
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Stao je kod benzinske i ljudi su pritrčali sa aparatima za gašenje iz obližnjih lokala i benzinske pumpe - priča nam čitatelj koji se našao na mjestu događaja

Autobus Arrive zapalio se u četvrtak oko 20 sati u Bizovcu. Kako su nam potvrdili iz DVD-a Bizovac, po dojavi su izišli na teren. Požar su ubrzo nakon toga ugasili i završili intervenciju. Dodaju da je sve prošlo dobro i bez drame.

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Zapalio se bus VIDEO
Zapalio se bus | Video: Čitatelj 24sata

- U prolazu smo vidjeli da autobus gori. Na semaforu se zapalio, ali vozač nije primijetio i nastavio je voziti, vjerojatno su ga putnici upozorili kad se počelo dimiti. Stao je kod benzinske i ljudi su pritrčali s aparatima za gašenje iz obližnjih lokala i benzinske pumpe - priča nam čitatelj koji se našao na mjestu događaja.

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Dodaje i da su odmah pozvali vatrogasce, a svi putnici su bili dobro, tvrdi čitatelj.

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Komentari 1
VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb
TUGA U MAKSIMIRU

VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb

ZAGREB - Udruga Animalex reagirala je nakon uginuća lavice u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, objavivši snimku njezinih posljednjih trenutaka. U priopćenju navode kako smatraju da je do tragedije došlo zbog prerano započetog zajedničkog boravka lavice i lava u istoj nastambi te ističu da su im se javili posjetitelji koji tvrde da je lavica već tijekom vikenda imala vidljive ozljede. Također su izrazili zabrinutost zbog načina na koji je, prema njihovim tvrdnjama, osoblje pokušalo zaustaviti napad te su postavili pitanja o primjeni protokola i korištenju opreme za omamljivanje životinja.
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