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DUGA 11 METARA

FOTO Izgorjela jahta u Komiži

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Izgorjela jahta u Komiži
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Foto: DVD Komiža
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Na intervenciji je sudjelovalo pet vatrogasaca s jednim vatrogasnim brodom i jednim vozilom. Požar su gasili pomoću pumpe i mora, no jahta je u potpunosti izgorjela

Jahta duga oko 11 metara potpuno je izgorjela u noći na četvrtak u uvali Slatina na otoku Sveti Andrija. Dojava o požaru vatrogascima je stigla u 2.04 sata.

Dolaskom na mjesto događaja vatrogasci su zatekli plovilo potpuno zahvaćeno vatrom. Prema prvim informacijama, jahtu više nije bilo moguće spasiti. Srećom, nije postojala veća opasnost od širenja požara na otok jer se u blizini nalazi kamenita obala.

Najveća sreća u cijelom događaju bila je što se jedna osoba s jahte tijekom noći probudila kako bi obavila nuždu. Tada je primijetila da gori krmeni dio plovila i na vrijeme upozorila ostale.

Foto: DVD Komiža

Budući da je jahta bila privezana uz drugo plovilo, svi članovi posade uspjeli su se na vrijeme prebaciti na njega i sigurno udaljiti od požara. Drugo plovilo pritom je pretrpjelo manja oštećenja.

Na intervenciji je sudjelovalo pet vatrogasaca s jednim vatrogasnim brodom i jednim vozilom. Požar su gasili pomoću pumpe i mora, no jahta je u potpunosti izgorjela.

Vatrogasci su se s intervencije vratili u svoju postrojbu oko 6 sati ujutro.

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