ZAHVATIO NEKOLIKO STANOVA

VIDEO Užas u Rijeci: Gorjelo potkrovlje zgrade, vatrogasci tijekom gašenja pronašli tijelo

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

U trenutku dolaska vatrogasaca na intervenciju požar je već bio u razbuktaloj fazi. Nekoliko ljudi potražilo je pomoć zbog udisanja dima

Tijekom noći riječki vatrogasci imali su pune ruke posla oko gašenja većeg požara koji je izbio u potkrovlju stambene zgrade u Zanonovoj u Rijeci, a zahvatio je nekoliko stanova, piše Novi list

Kako neslužbeno doznaju, radilo se o stanovima za najam. Vatrogasni operativni centar dojavu o većem požaru dobio je oko dva sata ujutro. Na mjesto događaja odmah su poslana dva vozila - navalno i autocisterna, a zapovjedniku smjene odmah je bilo jasno i kako će biti potrebna dodatna pomoć u ljudstvu i tehnici. Obzirom na lokaciju zatražena je i autoljestva, a kasnije još jedna i navalno vozilo.

Pokretanje videa...

Požar u Rijeci 00:30
Požar u Rijeci | Video: Čitatelj 24sata

U trenutku dolaska vatrogasaca na intervenciju požar je već bio u razbuktaloj fazi te se krenulo gasiti i iznutra i izvana. Istovremeno su vatrogasci krenuli u pretragu stanova, kako bi provjerili nalaze li se unutra u opasnosti neki od stanara. Ujutro je još trajalo dogašivanje.

Od PU primorsko-goranske doznajemo da je nekoliko osoba zatražilo liječničku pomoć zbog udisanja dima. Nažalost, tijekom gašenja pronađeno je i tijelo nepoznate osobe.

Vatrogasci su još na terenu. Policija osigurava taj dio, promet se zbog gašenja i vatrogasnih vozila preusmjerava na Adamićevu.
Očevid će se obaviti kad se steknu uvjeti za to, vjerojatno tijekom dana.
 

