VIDEO Buktinja u Grazu: Veliki požar gutao zgradu, odjekivale detonacije. Ozlijeđeno 20 ljudi

Veliki požar izbio je u stambenoj zgradi u Grazu u nedjelju popodne. Vatra je zahvatila donju etažu stambene zgrade, a crni dim vidio se izdaleka. Prema informacijama portala Krone.at vatrogasci su do 21 sat većim dijelom ugasili požar, no na terenu su ostali do kasnih večernjih sati. Sa snimkama se javio i naš čitatelj koji živi preko puta požarišta.

Požar sa detonacijama u Grazu | Video: čitatelj/24sata

- Policajka nam je rekla kako pretpostavljaju da je vatra krenula iz podrumskih prostora, a što točno, ne zna se još. Čeka se ekipa za očevid. Dojava vatrogascima je došla automatskom dojavom protupožarnog sustava - govori nam čitatelj.

Na mjesto požara brzo je stiglo 50-ak vatrogasaca s pet vozila, a pretpostavljaju da je požar buknuo u prizemlju ili podrumskim skladištima.

- Uzrok požara nije poznat. Evakuirali smo cijelu zgradu. Imamo oko 20 ozlijeđenih ljudi, većinom zbog sumnje na trovanje dimom - izjavio je glasnogovornik štajerske policije, piše Krone.at.

Kako piše ORF, 20-ak ljudi prevezli su u bolnice sa sumnjom na udisanje dima, a njih petero ima umjerene ozljede. Kod ostalih se radi o lakšim ozljedama.