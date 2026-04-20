SATIMA SE BORILI S VATROM

VIDEO Buktinja u Grazu: Veliki požar gutao zgradu, odjekivale detonacije. Ozlijeđeno 20 ljudi

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
4
Foto: Čitatelj 24sata

Cijela zgrada je hitno evakuirana, dok su se vatrogasci do kasno u noć borili s buktinjom

Veliki požar izbio je u stambenoj zgradi u Grazu u nedjelju popodne. Vatra je zahvatila donju etažu stambene zgrade, a crni dim vidio se izdaleka. Prema informacijama portala Krone.at vatrogasci su do 21 sat većim dijelom ugasili požar, no na terenu su ostali do kasnih večernjih sati. Sa snimkama se javio i naš čitatelj koji živi preko puta požarišta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar sa detonacijama u Grazu 00:49
Požar sa detonacijama u Grazu | Video: čitatelj/24sata

- Policajka nam je rekla kako pretpostavljaju da je vatra krenula iz podrumskih prostora, a što točno, ne zna se još. Čeka se ekipa za očevid. Dojava vatrogascima je došla automatskom dojavom protupožarnog sustava - govori nam čitatelj.

Na mjesto požara brzo je stiglo 50-ak vatrogasaca s pet vozila, a pretpostavljaju da je požar buknuo u prizemlju ili podrumskim skladištima. 

Foto: Čitatelj 24sata

- Uzrok požara nije poznat. Evakuirali smo cijelu zgradu. Imamo oko 20 ozlijeđenih ljudi, većinom zbog sumnje na trovanje dimom - izjavio je glasnogovornik štajerske policije, piše Krone.at.  

Kako piše ORF,  20-ak ljudi prevezli su u bolnice sa sumnjom na udisanje dima, a njih petero ima umjerene ozljede. Kod ostalih se radi o lakšim ozljedama. 

