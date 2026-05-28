VIDEO Buktinja u Zagrebu: Prišao je BMW-u i Hyundaiju usred noći, zalio ih i zapalio

Zagrebačka policija objavila je kako su u četvrtak oko 2:20 u Novom Zagrebu, točnije u Gornjostupničkoj ulici primili dojavu o požaru.

- Nepoznati počinitelj je zapalio osobni automobil marke BMW X6, zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu trgovačkog društva, te osobni automobil marke Hyundai i30 zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 49-godišnjakinje - rekli su iz policije.

Čitatelj nam je poslao snimku na kojoj se vidi da se parkiranim automobilima približava jedna osoba koja automobile zalijeva benzinom, a nakon toga i pali vatru.

Iz policije dodaju kako su požar ugasili vatrogasci, a ozlijeđenih osoba nije bilo. Iz policije su nam tijekom popodneva rekli kako očevid još traje.