VIDEO Buktinja u Zagrebu: Prišao je BMW-u i Hyundaiju usred noći, zalio ih i zapalio
Zagrebačka policija objavila je kako su u četvrtak oko 2:20 u Novom Zagrebu, točnije u Gornjostupničkoj ulici primili dojavu o požaru.
- Nepoznati počinitelj je zapalio osobni automobil marke BMW X6, zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu trgovačkog društva, te osobni automobil marke Hyundai i30 zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 49-godišnjakinje - rekli su iz policije.
Čitatelj nam je poslao snimku na kojoj se vidi da se parkiranim automobilima približava jedna osoba koja automobile zalijeva benzinom, a nakon toga i pali vatru.
Iz policije dodaju kako su požar ugasili vatrogasci, a ozlijeđenih osoba nije bilo. Iz policije su nam tijekom popodneva rekli kako očevid još traje.
