VIDEO Divljački prebili čovjeka, a na sudu se pokajali: 'Bio sam pijan i pod utjecajem droge...'

Meni je jako žao što se to dogodilo i što sam to napravio. Kriv sam za oba kaznena djela, rekao je na Županijskom sudu u Zagrebu F.M. (22) koji se nalazi u istražnom zatvoru 13 mjeseci zbog optužbi da je s ocem pretukao i orobio muškarca (64) krajem listopada prošle godine, javlja Jutarnji list.

- Bio sam pijan, pod utjecajem alkohola i droge. I htio bih izaći iz zatvora ako je moguće kako bi se liječio - iznio je u svoju obranu muškarac nakon što su se u sudnici gledale snimke njihova divljaštva ispred stambene zgrade u Prečkom.

Poručio je kako je spreman raditi i zaraditi kako bi namirio štetu. Nakon njega, obranu je iznio i njegov otac.

- Žao mi je radi svega, ali mi smo cijeli taj dan pili tako da smo bili baš mrtvi pijani. Popio sam sedam piva, šest do sedam Jack Danielsa i onda još neutvrđenu količinu votke. Nije sporno to što se vidi na snimkama, ali nije bilo prethodnog dogovaranja. Izašli smo tu noć iz stana na cestu, taj čovjek je bio kraj auta. Tog ukradenog etuija se uopće ne sjećam. Vidio sam ga tek sutradan na policiji. To što smo bili pijani ne opravdava naše ponašanje. Svatko je od nas imao kod sebe novac i nije nam bio potreban tuđi. Slavili smo otvaranje sinova salona za tetovažu. I svjestan sam činjenice da sam kao otac trebao spriječiti sina u svemu tome. Pokušao sam ga odgurnuti, ali sam stvarno bio prepijan - branio se na sudu.

Pretučeni muškarac se nakon incidenta umirovio. Rekao je kako zbog napada ima noćne more, teško hoda, a i slabije čuje na jedno uho. Njega su dva muškarca izvukli iz njegovog vozila te su mu rukama i tupim predmetima zadali više udaraca po glavi i tijelu.

Njegova 22 godine stara Renault Laguna pretrpjela je totalnu štetu pa je vozilo na kraju, zbog neisplativosti popravka, odjavio.

- Pitao sam ih zašto su to napravili. Sjećam se da sam dobio po glavi, ali ne znam čime. Bio sam napadnut i bio sam na podu, a kasnije, kad je došla policajka i ispitivala me kako se zovem, od muke ni to nisam znao. Bio sam u nekoj nesvijesti. Ne znam ni koliko me osoba tuklo niti tko mi je razbio auto - opisao je.

Prema izmijenjenoj optužnici Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, optuženi dvojac imao je za cilj se, zajednički i dogovorno, nepripadno materijalno okoristiti prisvajanjem tuđih stvari.