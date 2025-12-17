Obavijesti

Horor u BiH: Pretukao ženu jer ga je odbila, policija tražila da se umije da vide da nije šminka

Piše Marta Divjak,
Foto: Youtube screenshot @FTV

Adna, inače diplomirana pravnica, otišla je na policiju i sve prijavila. No oni joj nisu pomogli, već su preispitivali i umanjili napad na nju. Fizički napad na ženu okarakterizirali su kao prekršaj javnog reda i mira

Mlada Adna Borovac iz Goražda, BiH, brutalno je pretučena nakon što je odbila muškarca E.P. koji je navodno želio biti u vezi s njom. Adna je napadnuta 8. studenog, u vozilu koje je prijatelj ponudio za prijevoz do kuće nakon večernjeg izlaska s prijateljicom. Pretukao ju je pijani muškarac E.P., a koji je htio biti u emotivnoj vezi s njom.

Adna je hrabro javno progovorila u magazinu Mreža o nasilniku iz Goražda. 

- Djelomično nasilnik ulazi u automobil i sjeda s moje desne strane. Vozač je krenuo voziti nas kućama. Tada je počeo punim šakama udarati me u glavu, u uho i desnu stranu glave. Udari su bili stalni, bez prestanka. Pune šake od osobe koja je dvostruko teža i veća od mene. Prijateljica je shvatila što se događa i vrištala 'stani', a vozač nije htio stati - govori Adna. Kada je vozač konačno stao, Adna je zbog udaraca bila u polusvjesnom stanju te je zatražila medicinsku pomoć, piše Crna Hronika.info.

Adna, inače diplomirana pravnica, otišla je na policiju u pratnji oca i sve prijavila. No oni joj nisu pomogli, već su preispitivali i umanjili napad na nju. Fizički napad na ženu okarakterizirali su kao prekršaj javnog reda i mira.

Kenan Ademović, advokat Adne Borovac, govori da su je natjerali da se umije kako bi policajci “provjerili” da li se našminkala.

- Natjerali su je da opere lice da se vidi da slučajno Adna nije stavila šminku na lice da bi na taj način “slagala” da je bila žrtva nasilja - govori Ademović te dodaje kako brojne osobe pokušavaju zaštititi nasilnika E.P.

- Napravio sam skicu stabla od tih porodica koje su u sve ovo upletene. Svako tu svakog zna, neko je nekog zaposlio, imamo nekih čija je rodbina u Skupštini, rodbina u Sarajevu, rodbina na nekim vrlo važnim i uticajnim mjestima pravosuđa BiH - govori Ademović.

