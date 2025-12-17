Horor u BiH: Pretukao ženu jer ga je odbila, policija tražila da se umije da vide da nije šminka

Mlada Adna Borovac iz Goražda, BiH, brutalno je pretučena nakon što je odbila muškarca E.P. koji je navodno želio biti u vezi s njom. Adna je napadnuta 8. studenog, u vozilu koje je prijatelj ponudio za prijevoz do kuće nakon večernjeg izlaska s prijateljicom. Pretukao ju je pijani muškarac E.P., a koji je htio biti u emotivnoj vezi s njom.

Adna je hrabro javno progovorila u magazinu Mreža o nasilniku iz Goražda.

- D jelomično nasilnik ulazi u automobil i sjeda s moje desne strane. Vozač je krenuo voziti nas kućama. Tada je počeo punim šakama udarati me u glavu, u uho i desnu stranu glave. Udari su bili stalni, bez prestanka. Pune šake od osobe koja je dvostruko teža i veća od mene. Prijateljica je shvatila što se događa i vrištala 'stani', a vozač nije htio stati - govori Adna. Kada je vozač konačno stao, Adna je zbog udaraca bila u polusvjesnom stanju te je zatražila medicinsku pomoć, piše Crna Hronika.info.

Adna, inače diplomirana pravnica, otišla je na policiju u pratnji oca i sve prijavila. No oni joj nisu pomogli, već su preispitivali i umanjili napad na nju. Fizički napad na ženu okarakterizirali su kao prekršaj javnog reda i mira.

Kenan Ademović, advokat Adne Borovac, govori da su je natjerali da se umije kako bi policajci “provjerili” da li se našminkala.

- Natjerali su je da opere lice da se vidi da slučajno Adna nije stavila šminku na lice da bi na taj način “slagala” da je bila žrtva nasilja - govori Ademović te dodaje kako brojne osobe pokušavaju zaštititi nasilnika E.P.

- Napravio sam skicu stabla od tih porodica koje su u sve ovo upletene. Svako tu svakog zna, neko je nekog zaposlio, imamo nekih čija je rodbina u Skupštini, rodbina u Sarajevu, rodbina na nekim vrlo važnim i uticajnim mjestima pravosuđa BiH - govori Ademović.