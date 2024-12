SRUŠIO MU SKUTER VIDEO Divljak u Splitu napao stranog radnika: 'Nije mu prvi put, jednom je izvadio šipku'

'Nije mu to prvi put, maltretira strane radnike'

- Muškarac je mogao parkirati gdje god je htio jer je parking bio skoro pa prazan, no on si je izabrao baš to mjesto. Dostavljač se dobro snašao, cijelo vrijeme je snimao dok ga je muškarac maltretirao, što vikom, što guranjem mopeda. Nije mu to prvi put, često zna maltretirati strane radnike, jednom je čak izvadio željeznu šipku na njih. Mi prijavljujemo kad god vidimo, jezivo je to gledati i slušati, nekad ih vrijeđaju čak i djeca. Ljudi ništa krivi, tu su jer naši ne žele raditi te poslove - rekla nam je zgrožena čitateljica te dodala kako je strani radnik kontaktirao policiju što se može vidjeti i na videu.