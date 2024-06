VIDEO Djevojka s Down sindromom pozvana na rođendan: 'Presretna sam'

Reakcija tinejdžerice s Downovim sindromom koja je dobila poziv na rođendansku proslavu postala je viralna. Amerikanka Macy je 15-godišnja prvašićica srednje škole i njena mama ispričala je kako može "na prstima jedne ruke nabrojati broj rođendanskih zabava" na koje je Macy pozvana otkad je krenula u vrtić.

- Jučer je Macy ušla u auto i pokazala mi pozivnicu za rođendansku proslavu prijateljice iz škole koja je također u programu životnih vještina - započela je objavu na Instagramu Macyina mama, Heather Avis.

- Njena radost zbog ovog poziva je opipljiva. WOW. Meni je to govorilo o ispunjenoj čežnji. Sve što sam mogla je smijati se s njom, a zatim plakati dok sam slavila s njom - stoji u objavi njene mame. U videu, Macyno uzbuđenje je zarazno dok maše pozivnicom u zraku kako bi je majka vidjela.

- Možete čuti kako se počinjem gušiti jer je moja draga djevojka tako sretna što je uključena. To govori o zajedničkoj ljudskosti koju svi dijelimo. Svi mi kao ljudi želimo se osjećati kao da pripadamo. Svi želimo biti željeni - rekla je Avis.

Macy je bila u općem obrazovnom okruženju sa svojim vršnjacima iz razreda do srednje škole, a onda je prešla na program životnih vještina za učenike s intelektualnim poteškoćama.

- Čim je Macy ušla u učionicu kao nova učenica, odmah su je zagrlili. Pronašla je mjesto gdje osjeća pripadnost i zajednicu - objasnila je Avis.

Objavile su video i nakon rođendana

30. svibnja Avis je podijelila prijeko potrebne novosti o rođendanskoj zabavi. Na snimci se Macy smije i plješće rukama. Iako Avis kaže da je Macyin jezik ograničen, njezin govor tijela govori vam sve što trebate znati.

- Što si mi rekla kad smo bile tamo?" - pita Avis u videu-

- Sviđa mi se ovdje! - ushićeno odgovara Macy te dodaje kako 'voli rođendanske zabave'.

- Detalj vrijedan pažnje: slavljenik je učenik s invaliditetom iz njenog razreda. Zabava je bila inkluzivna ne zato što je učenik općeg obrazovnog programa pozvao moje dijete, već zato što je osoba s intelektualnim teškoćama pozvala i osobe s invaliditetom i one koje to nisu. Bilo je uključivo jer ljudi poput Macy i mladića kojeg smo slavili, koji su često isključeni, uistinu razumiju kako uključiti druge. Razmislimo o tome na trenutak - napisala je Avis dodajući kako se nada da će Macy nadahnuti druge da prigrle one koji su izostavljeni, piše Today.

Svi imamo priliku biti osoba koja će reći: Stvorit ću prostor u koji svatko može pripadati.